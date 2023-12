Praça Brigadeiro José Caetano, no Centro, será palco da Abertura Oficial do Natal Luz - Foto: Divulgação

Publicado 11/12/2023 13:47

Quissamã - O município de Quissamã se prepara para celebrar o Natal de maneira grandiosa com a abertura oficial do Natal Luz 2023 nesta terça-feira (12). Promovido pela Prefeitura local, por intermédio da Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, o evento promete uma programação vibrante que se estenderá pela área central da cidade e pelos bairros de Barra do Furado, Santa Catarina, Penha e Machadinha.

A Secretária de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, Kitiely Freitas, destaca que "toda a programação foi criada para atender às famílias, desde crianças até idosos, levando o Espírito de Natal para todos os espaços da nossa cidade e, especialmente, para todos os lares."

Nesta terça-feira (12), a Praça Brigadeiro José Caetano, no Centro, será palco da Abertura Oficial do Natal Luz, com a chegada triunfal de Papai Noel e um espetáculo natalino marcante, a partir das 19h. Até 15 de dezembro, as oficinas do Centro Cultural Sobradinho encerrarão suas atividades. No dia 14, a Carreta Natalina começará a percorrer os bairros, trazendo personagens temáticos, enquanto no dia 15, às 21h, na Praça do Centro, um show local encerrará a programação.

A partir daí, os bairros receberão o Teatro Natalino, iniciando por Barra do Furado em 15 de dezembro, seguido por Centro (17 de dezembro), Penha (18 de dezembro), Santa Catarina (21 de dezembro) e Machadinha (22 de dezembro), sempre às 19h.

As vozes encantadoras do Coral Sons & Acordes do Centro Cultural Sobradinho, sob a regência de Iara Paula, prometem envolver a todos na Cantata Natalina no Coreto da Praça, às 19h, em 16 de dezembro. Ainda, a emocionante história do nascimento de Jesus ganhará vida no Auto de Natal, programado para Barra do Furado (19 de dezembro) e Centro (20 de dezembro), às 19h, prometendo encantar tanto a população local quanto os visitantes.