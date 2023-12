Abertura do Natal Luz será dia 12 com chegada de Papai Noel - Foto: Divulgação

Quissamã - Quissamã se prepara para celebrar o Natal com uma programação especial que promete envolver a comunidade em diversas áreas da cidade. A Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer está organizando eventos não apenas no Centro, mas também nos bairros de Barra do Furado, Santa Catarina, Penha e Machadinha. Com atividades para todas as idades, a proposta é proporcionar a todos a experiência do verdadeiro espírito natalino.

O destaque da programação será a Abertura Oficial do Natal Luz, agendada para o dia 12 de dezembro às 19h, na Praça Brigadeiro José Caetano, no Centro. A chegada de Papai Noel será acompanhada por um espetáculo natalino, marcando o início das festividades. Além disso, as atividades do Centro Cultural Sobradinho, incluindo oficinas, se estenderão até o dia 15 de dezembro.

A Carreta Natalina, a partir do dia 14, percorrerá os bairros da cidade com personagens temáticos, enquanto o Teatro Natalino levará entretenimento às comunidades a partir de 15 de dezembro. Outros destaques incluem a Cantata Natalina, protagonizada pelo Coral Sons & Acordes do Centro Cultural Sobradinho, no Coreto da Praça em 16 de dezembro às 19h, e o Auto de Natal, que recontará a história do nascimento de Jesus em Barra do Furado em 19 de dezembro e no Centro em 20 de dezembro, ambos às 19h.

O Natal Luz de Quissamã se propõe a ser uma celebração envolvente, reunindo a população para vivenciar momentos especiais nesta temporada festiva.