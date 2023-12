Estudo científico de alunos do Clube de Ciências do Ciep de Quissamã é vencedor da FECT 2023 - Foto: Adilson Santos

Estudo científico de alunos do Clube de Ciências do Ciep de Quissamã é vencedor da FECT 2023Foto: Adilson Santos

Publicado 05/12/2023 13:53

Quissamã - Estudantes do Clube de Ciências João Batista de Lacerda, vinculado ao Ciep 465 - Dr. Amilcar Pereira da Silva, em Quissamã, brilharam na Feira de Ciência e Tecnologia 2023 (FECT), um prestigiado evento estadual. O trabalho intitulado "As Flores: Fantásticas Fábricas de Cores" recebeu destaque especial durante o evento realizado nos dias 25 e 26 de novembro no Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (Iserj/Faetec).

Sob a orientação do professor Jobert Willemen, os alunos Julio Henrique Cerqueira, Matheus da Costa, Miguel de Assis, Lays Pessanha e Diego Santos exploraram a extração de pigmentos vegetais como alternativa mais saudável aos corantes artificiais presentes em produtos alimentícios. A premiação na FECT é um estímulo para a continuidade dos estudos, destacando não apenas a qualidade do projeto, mas também o potencial dos estudantes de Quissamã em se destacar em eventos científicos.

"A conquista serve como incentivo para ampliarmos nossos horizontes de conhecimento. Representar Quissamã em um evento tão relevante é uma honra", ressaltou Matheus da Costa. A participação e reconhecimento em eventos científicos destacam o comprometimento dos alunos de Quissamã com a excelência acadêmica e a busca por soluções inovadoras.