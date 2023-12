Profissionais da enfermagem de Quissamã participam de capacitação com o Coren - Foto: Divulgação

Publicado 09/12/2023 07:56

Quissamã - Nesta sexta-feira (8), cerca de 70 profissionais da enfermagem da rede municipal de saúde de Quissamã participaram de duas capacitações promovidas pelo Conselho Regional de Enfermagem (Coren) em parceria com o Núcleo de Educação Permanente do Hospital Municipal Mariana Maria de Jesus (HMMMJ).



A primeira capacitação, realizada pela manhã, abordou a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), garantindo a padronização dos procedimentos e cuidados com os pacientes. Na parte da tarde, o tema foi "Acolhimento e Classificação de Risco Obstétrico", focando nos cuidados a mulheres em situação de risco obstétrico e na classificação das gestantes de acordo com a gravidade. Todos os participantes receberam certificados ao concluir as capacitações.



A Gerente de Enfermagem no Hospital Mariana Maria de Jesus, Bruna Ribeiro, destaca que os cursos alcançam toda a equipe assistencial, tanto na Atenção Básica quanto na Emergencial. Ela ressaltou a importância da capacitação para a operacionalização dos serviços e o fornecimento do melhor cuidado à população assistida.