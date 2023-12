O resultado foi bastante comemorado pelo atleta, recém recuperado de um acidente que o deixou afastado das pistas desde maio - Foto: Divulgação

Publicado 11/12/2023

Quissamã - O ciclista Renan Felipe Dutra, integrante do Programa Bolsa Atleta Quissamã, oferecido pela Prefeitura através da Secretaria de Esporte e Juventude, celebrou uma vitória expressiva no último domingo (10) ao conquistar o título de campeão estadual no Circuito da Laranja, em Tanguá. A competição, promovida pela Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro – FECIERJ, foi o palco da habilidade de Renan, que se destacou como vencedor na categoria Gravel, percorrendo 50km em 2 horas e 15 minutos de prova.

O feito notável de Renan o posicionou em 2º lugar no ranking estadual da categoria, encerrando o ano de 2023 com uma performance exemplar. O ciclista, recentemente recuperado de um acidente que o manteve afastado das pistas desde maio, expressou sua satisfação com o resultado.

“Em 28 de maio, numa competição em São Paulo, sofri um acidente, tive uma fratura no dedo. Passei por duas cirurgias e fiquei, desde então, parado, fazendo tratamento. Daí eu voltei nessa competição para conseguir pegar esse pódio, para fechar o ano bem”, compartilhou Renan.

A prova de Gravel, uma novidade para o ciclista, desafiou suas habilidades ao apresentar condições climáticas adversas. Reduzida de 60km para 50km devido às condições, a competição revelou-se intensa e imprevisível.

“Minha primeira prova de Gravel. Eu nunca tinha andado e peguei essa semana para andar. Foi uma experiência bem nova para mim. Foi uma prova bem dura, uma hora com bem abafado, sol, e outra hora com neblina e depois uma garoa e frio. Uma prova bem atípica, mas deu tudo certo. A estratégia estava em dia, treinos, para conseguir ganhar essa prova”, comentou o ciclista, ressaltando a importância da preparação e da superação de desafios.