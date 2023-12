Quissamã inicia Natal Luz com grande festa na Praça Central - Foto: Divulgação

14/12/2023

Quissamã - A cidade de Quissamã recebeu a magia do Natal nesta quarta-feira (13), com a abertura do Natal Luz na Praça Central. O evento, promovido pela Prefeitura por meio da Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, marca o início de uma extensa programação que percorrerá toda a área central, estendendo-se até Barra do Furado, Santa Catarina, Penha e Machadinha.



A Praça Central foi transformada na residência oficial do Papai Noel, que estará disponível para visitação das 18h às 22h até o encerramento das festividades. A noite de abertura contou com o acendimento das luzes natalinas na Praça Central, acompanhado de queima de fogos e neve artificial. O espetáculo "Memórias Natalinas", apresentações de teatro infantil, teatro adulto e dança de salão, protagonizadas pelos alunos das oficinas do Centro Cultural Sobradinho, encantaram o público presente.

Diversos grupos apresentaram peças como "As Peripécias de uma Abelha Maluca", "Lenda do Pescador", "O Presente que não se Vê", "Sonho de uma Noite de Verão" e "Lenda da Criação do Teatro de Sombras". A dança de salão trouxe ritmos como zouk, tango, bachata e forró, animando ainda mais a festa natalina.



O vice-prefeito Marcelo Batista destacou que a programação vai além de eventos, envolvendo diferentes valores. "A terceira edição do Natal Luz ornamenta pontos históricos de Quissamã, aproximando famílias e turistas para a cidade. Mais uma vez, trazendo uma reflexão inspiradora sobre o Natal e a importância de reunir as pessoas, cultivar compreensão, amor e tudo que essa importante data nos proporciona", afirmou.



A programação natalina elaborada pela Prefeitura se estende além do Centro, destacando a universalidade do espírito natalino. Até o dia 22, as apresentações percorrerão os bairros da Penha, Santa Catarina, Barra do Furado e Machadinha.



A Secretária de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, Kitiely Freitas, enfatizou a descentralização da iniciativa. "Desde o ano passado adotamos a descentralização, fazendo com que mais pessoas possam participar. Essa iniciativa transformou nossa cidade em um local ainda mais acolhedor, com uma celebração mais inclusiva e que envolve toda a comunidade. Foi realmente bastante significativo", comentou.



