Prefeita de Quissamã participa de reunião sobre projeto para alteração do clima na regiãoFoto: Divulgação

Publicado 14/12/2023 12:50

Quissamã - A prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, marcou presença em uma importante reunião em Brasília na quarta-feira (13), discutindo o Projeto de Lei que caracteriza o Norte e Noroeste Fluminense como regiões de semiárido. O encontro contou com a participação do prefeito de Campos, Wladimir Garotinho, responsável pela proposta enquanto era deputado federal, e importantes líderes políticos, incluindo os senadores Romário e Humberto Costa, este último líder do Governo no Senado.

A reunião teve como objetivo alinhar estratégias e fortalecer a defesa do projeto, que busca reconhecer as peculiaridades climáticas e geográficas das regiões Norte e Noroeste Fluminense, visando a garantia de investimentos e possíveis linhas de crédito. Fátima Pacheco destacou a união dos prefeitos em prol do desenvolvimento regional.

"O Cidennf está presente nos diálogos para investimento nas regiões Norte e Noroeste Fluminense. Prefeitos unidos para garantir ações nos municípios. O projeto do prefeito Wladimir visa assegurar possíveis linhas de crédito e investimentos", ressaltou a prefeita.

A iniciativa ganha apoio de diversos prefeitos do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf), como Geane Vincler (Cardoso Moreira), Valmir Lessa (Conceição de Macabu), Léo Pelanca (Italva), Amarildo Alcântara (São Fidélis), Clovinho Tostes (Miracema), além do secretário executivo do Cidennf, Vinícius Vianna, e dos deputados Áureo Ribeiro e Murilo Gouveia.