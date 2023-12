Defesa Civil de Quissamã participa de encontro de planejamento com o 9º Grupamento de Bombeiro Militar - Foto: Divulgação

Publicado 14/12/2023 12:48

Quissamã - Na quarta-feira (13), o coordenador de Defesa Civil Municipal de Quissamã, Marcos Alves, representou a cidade em uma importante reunião no Quartel do 9º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM) em Macaé. O encontro teve como foco estreitar laços e discutir estratégias para aprimorar a atuação conjunta em situações de emergência.

Durante a reunião, Marcos Alves apresentou um panorama abrangente das ações desenvolvidas pela Defesa Civil em Quissamã. O destaque foi para o trabalho incansável no combate a incêndios, resposta eficaz a danos causados por fenômenos naturais, como fortes chuvas e vendavais, além do sucesso de projetos pioneiros, entre eles o "Defesa Civil nas Escolas", "Rede Salvar" e "Cidades Resilientes".

O comandante Coronel Marcos Reinaldo Moreira destacou a relevância do encontro e expressou o compromisso de fortalecer a parceria entre o 9º GBM e Quissamã. Uma nova reunião já está agendada para o início de 2024, em Quissamã, com o objetivo de planejar ações conjuntas voltadas para a prevenção e segurança da população.

Ao longo do ano de 2023, a Defesa Civil de Quissamã teve atuação destacada em 60 ocorrências de incêndios, principalmente em áreas de vegetação. Além disso, foram realizados 10 apoios operacionais e 56 vistorias, consolidando o comprometimento do órgão com a segurança e bem-estar da comunidade quissamaense.