Prefeitura de Quissamã paga segunda parcela do 13º salário e injeta R$ 8 milhões na economia local - Foto: Divulgação

Prefeitura de Quissamã paga segunda parcela do 13º salário e injeta R$ 8 milhões na economia localFoto: Divulgação

Publicado 15/12/2023 11:09

Quissamã - Nesta sexta-feira (15), a Prefeitura Municipal de Quissamã efetuou o pagamento da segunda parcela do 13º salário aos seus servidores, totalizando um investimento de cerca de R$ 8 milhões. Esse montante representa um impacto positivo no comércio local, especialmente às vésperas do Natal, gerando expectativas otimistas para os lojistas de diversos segmentos. A medida beneficia aproximadamente 2,5 mil funcionários, entre concursados e comissionados.

A prefeita Fátima Pacheco, nos últimos dias, anunciou outras iniciativas voltadas para o bem-estar dos servidores. Além do 13º salário, foi definido um abono de Natal no valor de R$ 1 mil para cada funcionário. Esse abono será pago em duas parcelas, sendo R$ 300 integrados ao salário de dezembro e os R$ 700 restantes adicionados ao salário de janeiro de 2024.

"Caminhamos para o final de 2023, mais um ano de trabalho, com todos os pagamentos em dia e nossa cidade sendo referência em diversas políticas públicas", ressaltou a prefeita Fátima Pacheco.