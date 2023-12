Natal Luz 2023 - Auto de Natal promete emocionar o público em Quissamã - Foto: Divulgação

Natal Luz 2023 - Auto de Natal promete emocionar o público em QuissamãFoto: Divulgação

Publicado 19/12/2023 12:42

Quissamã - No espírito natalino, a cidade de Quissamã se prepara para encantar seus moradores com o Auto de Natal "Iguais a Mim". A emocionante história do nascimento de Jesus será contada nos dias 19 e 20 de dezembro, às 19h, nos bairros de Barra do Furado e no Centro, respectivamente. A iniciativa faz parte do Natal Luz 2023, promovido pela Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer.

O Auto de Natal terá como base textos bíblicos que retratam as dificuldades enfrentadas por José e Maria para trazer Jesus ao mundo. A narrativa se desdobrará em torno da vida de dois irmãos que seguem caminhos distintos. Um é soldado e cobrador de impostos, enquanto o outro abraça os preceitos do bem, indo contra as ideias de ambição e ódio pregadas por Roma. A história se desenrolará com elementos lúdicos, retratando anjinhos que almejam ser arcanjos, desencadeando situações interessantes na narrativa. Isso provocará a reflexão sobre a escolha entre seguir o caminho do amor ou permitir que o egoísmo e a ganância dominem a vida.

A secretária de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, Kitiely Freitas, destaca a importância do Auto de Natal na programação do Natal Luz. Segundo ela, o evento é aguardado com grande expectativa pela comunidade, representando um momento emocionante de reflexão sobre a mensagem de paz e amor que o nascimento de Jesus simboliza.

A encenação será realizada pelos talentosos alunos da Oficina de Teatro do Centro Cultural Sobradinho, contando com um elenco composto por 30 atores. A direção de espetáculo e a coordenação geral ficarão a cargo das professoras Carol Moura e Leíze Maciel, o figurino será assinado por Vera Lista, e o texto é de Henrique Haddefinir.