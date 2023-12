Quissamã ganha dois cinturões e medalhas de prata e bronze no Campeonato Estadual de Kickboxing - Foto: Divulgação

Quissamã ganha dois cinturões e medalhas de prata e bronze no Campeonato Estadual de KickboxingFoto: Divulgação

Publicado 19/12/2023 12:43

Quissamã - A equipe de Kickboxing de Quissamã teve um desempenho notável no último domingo (17), durante o Campeonato Estadual realizado no Centro Esportivo Miécimo da Silva, em Campo Grande, Rio de Janeiro. Sob a organização da Federação de Kickboxing do Estado do Rio de Janeiro (FKBERJ), os atletas quissamaenses conquistaram dois cinturões, três medalhas de prata e uma de bronze.

Os grandes destaques foram João Vitor Carvalho, que garantiu o Cinturão na Categoria 63kg, e Carlos Alberto Rangel, que também conquistou o Cinturão, mas na Categoria 84 kg. Além dos cinturões, a equipe ainda celebrou as medalhas de prata de Geyson Ribeiro (+94 kg), João Pedro dos Santos (81 kg) e Maria Eduarda Cardim (55 kg sub 15). João Vitor Nascimento acrescentou mais uma conquista à equipe, levando para casa a medalha de bronze na categoria 81 kg.

O atleta e professor Geyson Ribeiro expressou sua gratidão à Prefeitura de Quissamã e à Secretaria de Esporte e Juventude, destacando o Projeto Bolsa Atleta como um elemento crucial para incentivar os jovens talentos da região.

A equipe quissamaense, formada pelos atletas Geyson Ribeiro (Bolsa Atleta Quissamã), João Pedro dos Santos (Bolsa Atleta Quissamã), João Victor Nascimento (Bolsa Atleta Quissamã), João Vitor Carvalho, Carlos Alberto Rangel (Bolsa Atleta Quissamã), Maria Eduarda Cardim (Bolsa Atleta Quissamã) e Mario Eduardo Sodré, encerrou o ano com chave de ouro, reforçando o comprometimento, trabalho duro e a dedicação que caracterizam a equipe.