Essa marca supera os resultados das duas pesquisas anteriores, que registraram 76,7% - Foto: Divulgação

Essa marca supera os resultados das duas pesquisas anteriores, que registraram 76,7%Foto: Divulgação

Publicado 22/12/2023 11:17

Quissamã - Uma recente pesquisa realizada nos dias 11 e 12 de dezembro pelo Instituto GPP revelou que a gestão da prefeita Fátima Pacheco em Quissamã conta com uma expressiva aprovação de 86% da população. Essa marca supera os resultados das duas pesquisas anteriores, que registraram 76,7% e 80,4% de aprovação. Segundo o levantamento atual, 58% dos entrevistados consideram a administração pública como ótima ou boa, enquanto 28,9% a classificam como regular.

A pesquisa também abordou o desempenho dos serviços oferecidos à população, destacando áreas como Limpeza e Coleta de Lixo, Educação, Assistência Social, Obras e Saúde. A prefeita Fátima Pacheco comentou sobre o compromisso da administração em cuidar das pessoas e destacou diversas realizações, incluindo a urbanização do bairro Caxias, a reforma e construção de escolas, e entregas significativas como a Ponte do Canto de Santo Antônio, Ciclovia do Sítio, e a restauração do Museu Casa Quissamã.

A boa gestão de Quissamã também foi reconhecida por prêmios ao longo de 2023. O município conquistou o 1° lugar no Estado do Rio (117° no Brasil) no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil (IDSC-Br); a primeira posição no Estado e oitava no Brasil no Índice Município Amigo da Primeira Infância (IMAPI); Melhor Experiência do Estado pelo trabalho com o tema "Vacina Eu, Tu e Eles no SUS: Estratégias adotadas para ampliar a cobertura vacinal no município de Quissamã/RJ"; o 1º lugar na Categoria Saúde Coletiva-Aleitamento Materno pela Campanha de Amamentação no Agosto Dourado em 2023; e o 1º lugar no Prêmio Band Cidades Excelentes na categoria Saúde e Bem-Estar.

O vice-prefeito Marcelo Batista enfatizou que Quissamã investe em todas as áreas, realizando reformas em escolas e creches, construindo uma nova sede para a escola de Morro Alto, e próximos de entregar uma nova estação de tratamento de água e esgoto para promover qualidade de vida e gerar oportunidades de trabalho dentro da cidade.