Em três anos, Quissamã já investiu mais de R$ 12 milhões em bolsas de estudo e transporte universitário - Foto: Divulgação

Em três anos, Quissamã já investiu mais de R$ 12 milhões em bolsas de estudo e transporte universitárioFoto: Divulgação

Publicado 20/12/2023 13:22

Quissamã - A Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria Municipal de Educação, reuniu bolsistas universitários para discutir avanços e perspectivas do Programa de Bolsas de Estudos de Ensino Superior. Além da eleição de um representante dos bolsistas na Comissão de Avaliação do Programa, o encontro proporcionou um bate-papo com prestação de contas sobre o investimento realizado e apresentou um novo formato para o recadastramento.

A partir de 2024, o programa irá promover quatro encontros, totalizando 30 horas, focados em temas como empreendedorismo, políticas antirracistas, tecnologias e sustentabilidade. Essas iniciativas visam enriquecer a formação dos bolsistas, proporcionando conhecimentos além da grade curricular.

A gestão atual da prefeitura, ao assumir em 2017, encontrou uma dívida de R$5 milhões em bolsas de estudo com as universidades, afetando benefícios e provocando matrículas trancadas. Desde a retomada, cerca de 320 bolsas foram concedidas para o Ensino Médio, Especialização para Professores e Ensino Superior, representando um investimento de quase R$7,5 milhões.

O transporte universitário também foi ampliado, beneficiando mais de 700 estudantes e representando um investimento de aproximadamente R$4,3 milhões. Com um investimento total de cerca de R$12 milhões em Bolsas de Estudo e Transporte Universitário, a prefeita Fátima Pacheco e o vice Marcelo Batista destacaram o compromisso da gestão com a educação e participaram de uma conversa interativa com os estudantes durante o encontro.

“Os maiores responsáveis pela bolsa são os quissamaenses. Quem custeia é a população. Só em medicina, por exemplo, estamos falando de 600 mil reais ao final do curso. Escolhemos investir de uma forma grandiosa na educação, da creche até a universidade, e não tem nada mais emancipador que a educação”, comentou Fátima.

Marcelo Batista ressaltou a importância de ouvir os relatos emocionantes dos estudantes e reafirmou o compromisso da gestão em continuar investindo na educação. Um dos bolsistas, Kyara Vieira, compartilhou sua experiência e destacou a importância da Bolsa em sua jornada de seis anos de medicina em uma universidade em Petrópolis.

“Muitos dos meus professores têm elogiado Quissamã quando eu falo que tem esse projeto. É uma coisa que muita gente desconhece, uma Prefeitura que realmente dá esse tipo de oportunidade para as pessoas. Faz muito tempo que eu sonho com isso e foram seis anos de guerra, foram seis anos de muita luta, muito estudo”, disse Kyara, evidenciando o impacto positivo do programa na vida dos estudantes.