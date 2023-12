Pescadores de Quissamã recebem primeira parcela do defeso da Piracema - Foto: Divulgação

22/12/2023

Quissamã - Em uma iniciativa para apoiar os pescadores locais durante o período do Defeso da Piracema, 22 pescadores de água doce da Colônia Z 27, a Prefeitura de Quissamã, por meio da secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, realizou na quinta-feira (21) o pagamento da primeira parcela do auxílio financeiro. Cada pescador recebeu o valor individual de R$ 1 mil.



A ação, que não está vinculada ao programa do Governo Federal, busca auxiliar os profissionais da pesca que não estão cadastrados em outros benefícios. Durante o encontro com os pescadores, não apenas o auxílio foi destacado, mas também foram apresentadas ações de preservação e cuidados com os corpos hídricos do município.

A limpeza de mais de 100 quilômetros de canais foi uma das iniciativas apontadas para facilitar o fluxo de água, contribuindo para uma pesca mais produtiva. O reconhecimento dos pescadores aos esforços da administração local foi evidente, destacando a importância dessas ações para o aumento no volume de pesca.



O vice-prefeito Marcelo Batista enfatizou a relevância do período de não atividade pesqueira durante o Defeso da Piracema, que iniciou no dia 1º de novembro e se estende até 28 de fevereiro de 2024 (quatro meses). O objetivo é preservar os recursos hídricos e garantir a sustentabilidade da pesca.



