O tratamento é feito por meio da aplicação de ácido hialurônico no joelho da paciente Foto Secom/Divulgação

Publicado 27/12/2023 18:24 | Atualizado 27/12/2023 18:24

QUissamã – “Quissamã merece reconhecimento por sua busca constante em oferecer o que há de melhor e mais moderno na área de saúde, especialmente na reumatologia”. O comentário é do médico Leonardo Manhães, ao apontar que a saúde pública do município inova no tratamento para pacientes com artrose.

O governo municipal acaba de implantar o tratamento inovador no Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas, oferecendo tratamento gratuito para 70 pacientes por meio da aplicação de ácido hialurônico no joelho. Leonardo Manhães destaca que o município se estabelece como referência no Norte/Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, ao proporcionar acesso gratuito a nova técnica.

O reumatologista é responsável pelo setor enfatiza o pioneirismo de Quissamã na oferta desse tratamento, ressaltando o impacto positivo na qualidade de vida dos pacientes: "Estamos diante de um tratamento moderno com resultados excelentes, aliviando a dor, melhorando a amplitude dos movimentos e, em muitos casos, retardando ou evitando a necessidade de próteses articuladas”.

Segundo o especialista, cerca de 40 aplicações do tratamento são realizadas, mensalmente, no Centro de Saúde, “o que representa um investimento significativo por parte da prefeitura, que investe R$ 250 por ampola do medicamento à base de ácido hialurônico”. O médico relata que o componente desempenha um papel crucial na lubrificação e no amortecimento do joelho, contribuindo para a eficácia do tratamento.

A importância dos pacientes atendidos pelo setor de reumatologia manter seus cadastros atualizados é pontuada pela secretária de Saúde Milena Viana; ela assinala que o procedimento visa garantir a continuidade do acompanhamento e acesso a esse tratamento inovador.

“A artrose é uma condição que pode impactar significativamente na qualidade de vida dos pacientes e desta forma, o tratamento é essencial”, orienta a secretária concluindo: “A Prefeitura mais uma vez se destaca como um exemplo de comprometimento com o bem-estar da população ao oferecer tratamentos de ponta na saúde pública".