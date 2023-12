Helena Lima afirma que governo busca garantir ambiente ideal para alunos e professores - Foto Secom/Divulgação

Publicado 26/12/2023 12:43

Quissamã – Novas estruturas, com salas de aula climatizadas, revisão e troca de toda rede elétrica, acessibilidade, quadra poliesportiva coberta e com arquibancada, bibliotecas, entre outras melhorias em oito escolas da rede municipal de Quissamã (RJ) acabam de ser anunciadas pela prefeita Fátima Pacheco. O investimento é superior a R$ 17 milhões e gera mais de 100 vagas de empregos.

Fátima Pacheco ressalta que, por meio da Secretaria de Educação, o governo municipal investe na revitalização e construção de novas escolas e creches em diferentes localidades. “Atualmente, oito unidades passam por intervenção; o projeto ainda prevê a construção da creche de Piteiras”.

De acordo com informação da Secretaria de Comunicação (Secom), estão em construção a nova unidade da Escola Municipal Professora Nelita Barcellos dos Santos e a Creche de Machadinha; em reforma e ampliação das escolas municipais Professora Miguel Ângelo da Silva Santos, Felizarda Maria Conceição de Azevedo, e da Estadual Municipalizada Engenho de Quissamã.

“As melhorias seguem também nas escolas Maria de Lourdes de Castro Ribeiro, Délfica de Carvalho Wagner e Tânia Regina”, pontua a Secom adiantando que em breve será licitada a construção do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) de Barra do Furado. Fátima Pacheco reforça destacando os avanços em diversas áreas da educação que, conforme avalia, visam melhorar a qualidade do sistema educacional.

“Já avançamos na ampliação das salas de informática, na entrega de notebook para os professores, mochilas, uniformes, tênis, tablets e cartões para aquisição de materiais didáticos para os alunos”, Diz a prefeita realçando: “Neste momento, estamos fazendo obras na cidade toda e na educação é outro grande investimento, nas obras para construção e revitalização das unidades escolares, essenciais para o avanço da nossa juventude, mas também investimento no material didático, no conteúdo, na tecnologia, no plano de cargos e carreiras dos professores, e na merenda”.

AMBIENTE IDEAL - A secretária de Educação, Helena Lima, assinala que, somente em 2023, a prefeitura entregou a inauguração da reforma das escolas Carlos Roberto Cruz Filippino, Professora Maria Ilka Queirós e Almeida, Ciep 465 e também a Escola Municipal Ignácio Hugo de Souza: “O grande objetivo é proporcionar um ambiente educacional ideal para alunos e professores”.

Helena Lima destaca a iniciativa de criar a primeira creche quilombola no Estado do Rio: “Em Machadinha, por exemplo, será a primeira creche quilombola do Estado do Rio. As novas escolas e creches e a melhoria na infraestrutura das unidades atuais significa a garantia de um ensino de qualidade, proporcionando um ambiente seguro para otimizar as condições de trabalho dos professores e facilitar o aprendizado das crianças”.

A Secom divulga que, paralelas às obras, também estão as oportunidades de emprego: “Em todas são mais de 130 trabalhadores quissamaenses, e quanto mais a cidade avança em infraestrutura, maior é a geração de emprego e renda”.