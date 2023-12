A abertura da programação na praia de João Francisco será feita por Gil Paixão - Foto Secom/Divulgação

A abertura da programação na praia de João Francisco será feita por Gil Paixão Foto Secom/Divulgação

Publicado 29/12/2023 14:34

Quissamã - Queima de fogos de aproximadamente oito minutos nas praias de João Francisco, Visgueiro e Barra do Furado marca a virada do ano em Quissamã, no próximo domingo (31). O réveillon também terá, em cada balneário, eventos com potenciais que visam, além do lazer, incentivar o fomento à economia local.

Gil Paixão abre a programação em João Francisco, às 22h, e Bonde do Forro dá sequência, à meia noite. Nos mesmos horários, Sabrina Rocha e Os Mulekes são as atrações em Barra do Furado. Já no Visgueiro, a cantora Scheila Mattos anima a festa, a partir de zero hora.

A organização é da Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer. A secretária, Kitiely Freitas, aponta que equipes das secretarias de Segurança Pública e Trânsito; Saúde; Obras, Serviços Públicos e Urbanismo; Mobilidade Urbana (por meio do setor de Fiscalização de Posturas) e Guarda Civil Municipal estarão atuando para garantir o atendimento e serviços em locais e horários.

“A organização do réveillon vai contar com todos os detalhes para receber bem a nossa população e visitantes, com muita harmonia e segurança”, afirma a secretária. A prefeita Fátima Pacheco reforça: “Toda estrutura está sendo preparada para que os quisamaenses, turistas e veranistas possam receber o ano novo com muita festa, harmonia e segurança”.

Fátima Pacheco incentiva a população participar das comemorações pelo ano novo: “Vamos celebrar juntos a chegada de 2024, um ano que será de muitas conquistas e avanços, sempre buscando o melhor para a nossa cidade e impactando positivamente a vida das pessoas”.