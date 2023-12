Helena Lima avalia que, notavelmente, o desempenho dos 25 alunos foi exemplar - Foto Secom/Divulgação

Publicado 28/12/2023 18:44

Quissamã - Os investimentos significativos realizados pelo governo municipal na área educacional têm gerado respostas bastante positivas quanto à qualidade do ensino em Quissamã (RJ), segundo aponta a secretária de Educação, Helena Lima. Um exemplo recente citado por ela é a aprovação de 25 alunos da rede no processo seletivo do Instituto Federal Fluminense (IFF).

Os cursos são de nível médio de Administração, Eletromecânica e Informática. Os aprovados são três da Escola Municipal Délfica de Carvalho Wagner; 19 do Ciep Brizolão 465 - Dr. Amilcar Pereira da Silva; e três da Escola Professora Nelita Barcellos dos Santos. “Notavelmente, o desempenho desses alunos foi exemplar, com oito conquistando o 1º lugar, três o 2º lugar e seis garantindo a 3ª colocação”, destaca a secretária.

De acordo com a relação, Naara dos Santos, aluna da Escola Professora Nelita Barcellos em Morro Alto, obteve a primeira posição em Administração. Ela diz que é a realização de um sonho: "Estou muito feliz por ter conseguido entrar no IFF, que é o sonho de muitos dos adolescentes que estão completando o 9º ano”.

Helena Lima resume investimentos que considera expressivos realizados na rede municipal, destacando a incorporação de tecnologia com a distribuição de tablets para todos os alunos; expansão das salas de informática; fornecimento de notebooks para os professores; mochilas, uniformes, tênis; e cartões para aquisição de materiais didáticos.

“Além disso, a oferta de bolsas de estudo, transporte adequado e obras de construção e revitalização das unidades escolares garantem um ambiente propício para o aprendizado”, acentua assinalando que é uma alegria ter esses 25 alunos como referência na rede municipal de ensino.

ALUNOS APROVADOS - “Tivemos grandes avanços em diversas áreas da educação e esse resultado no IFF traduz todos esses investimentos, que visam melhorar a qualidade do sistema educacional", enfatiza Helena Lima reforçando: “Quissamã reafirma, assim, seu compromisso com o desenvolvimento educacional e o sucesso acadêmico de seus estudantes”.

Os alunos aprovados são Rian Monteiro de Lima, Eryc Motta Ramos, Maria Fernanda Mafra Bernardo de Araújo, Naara dos Santos Xavier, Igor Cosme Souza de Santana, Pedro Henrique de Macedo Rosa, João Pedro Almeida Barcelos, Leonardo Vial de Paula Portella, Mário de Jesus Souza Figueiredo.

Além de: Arthur Freire dos Santos, Matheus Barcelos Mendes, Hillary Vial de Paula Portella, Enzo Carvalho Melchiades Gomes, Júlia dos Santos Alves, Clarissa Terra de Paula Neves, Matheus Pereira Coutinho, Mariany Paula de Melo, Leana Pessanha da Silva, Maria Clara Marcelino Barcelos, Brenda Paula Braga, Maria Eduarda Celestrini Moreno, Thalita Santos da Silva, Cecília Fernandes Polon, Nycolle Vieira dos Santos Porto do Vale, Thauany Marinho Cordeiro.