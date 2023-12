Foram colocadas placas em todos os balneários, para orientações aos banhistas - Foto Secom/Divulgação

Publicado 30/12/2023 18:07

Quissamã – A segurança para o réveillon está sendo reforçada em Quissamã, dentro da estratégia definida para todo o período de verão. O secretário de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Vitor Arquejada, afirma que, para atender à demanda, foi um planejamento estratégico, inclusive com proibição de trânsito de veículos nas faixas de areia de praias e lagoa.

A iniciativa é determinada pela prefeita Fátima Pacheco e vale para reforçar a segurança também ao longo dos eventos de verão. Estão envolvidos os responsáveis pelas pastas de Segurança Pública e Trânsito, Guarda Civil Municipal, e Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, além do 32º Batalhão de Polícia Militar de Macaé e a Polícia Civil.

Segundo Arquejada, para o réveillon, a estratégia conta com a atuação de 40 policiais militares, 40 agentes da Guarda Civil Municipal, e o reforço de 200 agentes de apoio, com atuação nas praias de Barra do Furado, Visgueiro e João Francisco: “Os balneários vão contar com a presença das forças de segurança, com atuação planejada na virada do ano e também nos eventos durante o verão”; ele ressalta que os fogos a serem utilizados nas queimas são de baixo potencial.

Está definido que, em João Francisco, o trailer da Guarda Civil vai ser utilizado como base móvel. “O equipamento conta com gerador, ar condicionado, frigobar, microondas, computador, banheiro, e toda infraestrutura adequada para garantir o bem-estar do agente de segurança durante o período de permanência no veículo”, detalha o secretário.

Quanto à proibição da circulação de veículos automotores nas faixas de areia nos principais balneários (as praias de João Francisco, Visgueiro, Barra do Furado, e na Lagoa da Garças), Arquejada diz que visa à segurança e bem-estar dos banhistas: “É o que determina a Lei 2382/2023 sancionada pela prefeita Fátima Pacheco e que entrou em vigor dia 20 de dezembro último”, aponta.

Os agentes de segurança estão atuando nas faixas de areia com grande fluxo de banhistas: “Em uma ação conjunta com a secretaria de Mobilidade Urbana, foram colocadas placas de sinalização e informativas em diversos pontos dos balneários para alertar a população; a. fiscalização é feita nos pontos de concentração de banhistas e turistas”.

Em caso de flagrante, Arquejada alerta que o condutor do veículo será multado em três Unidades de Referência do Município de Quissamã (URMQs) e se houver reincidência a multa será aplicada em dobro. Somente veículos policiais, órgãos públicos de conservação e proteção do meio ambiente, entre outros autorizados, podem circular nesses pontos.