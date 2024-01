Atenção especial aos idosos foi uma das prioridades do governo de Quissamã em 2023 - Foto Divulgação

Publicado 06/01/2024 13:31

Quissamã - A assistência social por meio de programas desenvolvidos pelo governo de Quissamã (RJ) beneficiou mais de 5.300 pessoas em 2023, incluindo Agente Mirim, Renda Mínima, Jovens em Ação, Atendimento à Pessoa com Deficiência (PPD), Primeiros Passos, e Programa de Atenção ao Idoso (PAI). Os investimentos somaram cerca de R$ 20 milhões.

A secretária de Assistência Social, Tânia Magalhães, ressalta que foram beneficiados da criança ao idoso e que a expectativa é intensificar as ações em 2024. Ela aponta, entre as ações, desenvolvidas de janeiro a dezembro, o 1º Seminário da Rede Global de Cidades Antirracistas; Lançamento da Campanha Quissamã Protege (em parceria do Gabinete da Prefeita).

Tânia Magalhães ainda destaca SOS Criança no Carnaval 2023 e na 25ª Exposição Agropecuária, Turística e Industrial; Festival da Juventude; Criação do Plano de Contingência para situações de emergência e calamidade pública; 14ª Conferência Municipal de Assistência Social; inauguração do Centro de Referência da Juventude; Casamento Comunitário; e Abertura do Núcleo de Atendimento LGBTQIA+.

Outras atividades contabilizadas são relacionadas aos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para todas as idades; atualizações do Cadúnico; abertura de nova turma e mais vagas para o Juventude Ativa; recadastramento para Renda Mínima e Primeiros Passos; abono natalino para os Programas Sociais; além de ampliação nos atendimentos do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).

EXPECTATIVAS - “Quando se trata do combate à violência contra mulher, a Assistência Social se destaca pela atuação com o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam) Elisabeth da Conceição Barcellos Araújo”, assinala Tânia Magalhães acentuando que no espaço, foram mais de 1,1 mil atendimentos técnicos individuais; incluindo oficinas profissionalizantes para inserção no mercado de trabalho.

Na opinião da Secretária, os números e ações apresentados refletem o esforço que as equipes fizeram durante todo ano para atendimento das famílias e pessoas que necessitam dos serviços da Assistência Social: “Para 2024, a expectativa é avançar ainda mais com medidas para auxiliar nossa população e cuidar da nossa cidade", antecipa.

Ao concluir o levantamento, Tânia Magalhães ressalta os integrantes da Guarda Mirim: “Todos se destacaram no projeto Jovens em Ação, sendo notáveis no município, colaborando com a equipe da Secretaria de Segurança Pública e participando ativamente em diversos setores da administração municipal”.