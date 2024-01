Durante hasteamentos das bandeiras, foram executados os hinos Nacional e de Quissamã - Foto Secom/Divulgação

Durante hasteamentos das bandeiras, foram executados os hinos Nacional e de Quissamã Foto Secom/Divulgação

Publicado 04/01/2024 20:24 | Atualizado 04/01/2024 20:29

Quissamã – Com cerca de 26 mil habitantes, Quissamã, ao norte do Estado do Rio de Janeiro, comemora o 35º aniversário de emancipação político-administrativa nesta quinta-feira (4). A celebração foi aberta no pátio da prefeitura, com hasteamentos das bandeiras do Brasil, do município e do estado do Rio; pela prefeita Fátima Pacheco, o vice-prefeito Marcelo Batista e o presidente da Câmara Fábio Castro.

Após as execuções dos hinos Nacional e de Quissamã, pela Banda União Quissamaense, com a presença de autoridades locais e representantes da comunidade, o sacerdote Romevaldo de Azevedo celebrou missa em comemoração à data, na Igreja Nossa Senhora do Desterro. Fátima Pecheco ressaltou que o governo municipal trabalha para garantir uma cidade segura na saúde, educação e social.

“O legado que queremos deixar é de cuidar das pessoas”, relatou a prefeita. Na homilia, o sacerdote Romevaldo criticou a prática de difamação e mentiras nas redes sociais: “Precisamos aderir a Cristo para divulgar as coisas boas; a calúnia não nos leva ao céu. Divulgar as boas notícias é o que nos faz verdadeiramente seguidores de Cristo. Pedimos a Deus que abençoe os governantes e que a população colabore com os avanços e conserve as conquistas”.

A importância de se preservar as raízes e valores que moldaram o povo quissamaense foi ressalvada pelo vice-prefeito Marcelo Batista: “Celebramos não apenas o passado, mas também o presente e o futuro promissor de Quissamã, e o papel essencial que os servidores desempenham para o crescimento do nosso município”.

Destacado por Fátima Pacheco como importante no processo de emancipação,

o munícipe Francisco Souza (Francisquinho), lembrou que na época, ele era vice-presidente da Associação de Moradores e Amigos de Quissamã: “O movimento contava inicialmente com 14 pessoas, mas posteriormente se resumiu em três que seguiram para essa conquista”, resumiu.