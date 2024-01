Reservatório de água é alvo constante nas ações que agentes da Visa desenvolvem - Foto Secom/Divulgação

Publicado 10/01/2024 17:56

Quissamã – Com registro de nenhuma infestação do mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya no ano passado, segundo o Índice Rápido de Infestação do Aedes Aegypti (LIRAa), Quissamã (RJ) articula para manter o mesmo quadro; entre os dias 15 e 19 de janeiro irá realizar a Semana Aedes Zero.

As ações visam reforçar o combate à dengue, através da Vigilância em Saúde (Visa) municipal, vai promover a Semana Aedes Zero, mobilizando a população na eliminação de focos do mosquito transmissor, ampliando a estratégia que é desenvolvida durante o ano, também com visitas domiciliares.

O coordenador da Visa, Leonardo Barcelos, explica que o cenário epidemiológico no Estado do Rio de Janeiro sugere uma possível temporada de alta transmissão em sete das nove regiões de saúde, demandando esforços para implementar ações de intervenção. "Considerando que o período do verão proporciona condições favoráveis para proliferação do vetor, vamos intensificar as ações de controle”.

Barcelos lembra que, em 2023, Quissamã teve números positivos no combate ao Aedes aegypti e que o objetivo da campanha que acontece na próxima semana é sensibilizar a população sobre a importância de se adotar as medidas necessárias para identificar e eliminar possíveis criadouros do mosquito.

“Preparamos uma programação com palestras e encontros abordando a prevenção, cuidados e dicas para controle da dengue e demais doenças causadas pelo Aedes aegypti”, ressalta o coordenador enfatizando que a meta do governo é manter os índices positivos e extremamente importantes.

AÇÕES DEFINIDAS - “Além do quadro, uma possível reintrodução do sorotipo 3 destaca a importância de reforçar medidas preventivas, segundo orientações da Sociedade Brasileira de Infectologia e da Organização Pan-Americana de Saúde”, adianta Barcelos.

A Visa já desenvolve ações orientando, entre as medidas preventivas, manter limpos e fechados os reservatórios de água; recolher brinquedos do quintal quando não estiverem em uso; manter pneus em local coberto ou dar o destino correto; colocar areia nos pratos de planta; manter o lixo fechado e colocar para coleta no dia e horário corretos.

Também há orientações para manter as calhas limpas; garrafas viradas para baixo; limpar piscinas sempre que se mostrar necessário e, pelo menos uma vez por semana, os reservatórios de geladeiras. “No ano passado, os agentes de endemias realizaram mais de 65 mil inspeções em imóveis, 50 atividades de promoção e prevenção; eles passaram por atividades de educação permanente para manter um processo de qualificação constante”, pontua o coordenador.