Publicado 09/01/2024 16:46

Quissamã – A programação do “Verão 2024 – no Calor do Coração”, em Quissamã (RJ) começou literalmente quente, no balneário da praia João Francisco no último domingo (7). O sambista e compositor Arlindinho Cruz deu o tom do que o governo municipal estará oferecendo, em clima de alegria, durante a temporada.

Organizado pela Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, o Show Tardezinha gerou energia positiva na orla, em toda extensão onde o palco oficial está montado. Arlindinho proporcionou aos veranistas e turistas o melhor do samba da nova geração, sem deixar esquecer os sucessos cantados pelo seu pai Arlindo Cruz.

Considerado um dos grandes nomes da nova geração do samba, o próprio Arlindinho comemora: “Muito legal estar em Quissamã, com essa galera animada. Todo show é especial; porém, uma apresentação em um lugar lindo, tendo o mar como vista é muito legal. Agradeço a Prefeitura de Quissamã pela oportunidade”.

Outro espetáculo que reuniu centenas de pessoas aconteceu na Praia do Visgueiro, com a dupla local, Juliano e Mariano marcando com sucessos do forró e sertanejo. Além de shows, a programação conta com atividades esportivas, organizadas pela Secretaria de Esporte e Juventude.

Na parte esportiva, uma das atrações foi o Torneio Futmesa, na Arena Esportiva da Praia de João Francisco, vencido pela dupla Osmar Júnior e Caique Evangelista; Thalles Barreto e Kaio Viana foram os vice campeões; em terceiro, ficaram Eric Vieira e João Vitor Gomes.

As três duplas ganharam medalhas e premiação em dinheiro, respectivamente, R$ 600, R$ 500 e R$ 400. No próximo final de semana a competição será de Basquete Beach, sábado (13), a partir de 14h; e o Beach Tênis, domingo (15), com início às 9h; ambos na Arena.