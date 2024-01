Independente da Aedes Zero, agentes da Visa já distribuem materiais educativos - Foto Secom/Divulgação

Independente da Aedes Zero, agentes da Visa já distribuem materiais educativos Foto Secom/Divulgação

Publicado 15/01/2024 18:41

Quissamã – Através de ações educativas para profissionais do transporte da administração municipal e caminhada com orientação e distribuição de material educativo, agentes de combate a endemias da Vigilância em Saúde de Quissamã (RJ) iniciaram, nesta segunda-feira (15), a Semana Aedes Zero.

As medidas começaram a ser desenvolvidas no centro da cidade, focadas no combate ao Aedes Aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika vírus e chikungunya. O coordenador da Vigilância Sanitária (Visa), Leonardo Barcelos, lembra que, em 2023, Quissamã registrou índice zero de infestação do mosquito.

Barcelos destaca que o cenário epidemiológico no Estado do Rio de Janeiro sugere uma possível temporada de alta transmissão em sete das nove regiões de saúde, demandando esforços para implementar ações de intervenção. A Sociedade Brasileira de Infectologia e da Organização Pan-Americana de Saúde orienta para a importância de reforçar medidas preventivas.

O coordenador ressalta que, mediante ao contexto, a Visa está intensificando as ações para sensibilizar a população sobre a importância de adotar medidas capazes de eliminar possíveis criadouros do vetor: “Estamos em um período quente e chuvoso, ideal para que o Aedes exista e o mosquito se reproduza”.

De acordo com Barcelos, é fundamental a população estar consciente da necessidade de se intensificar as ações de combate à dengue neste início de ano: “O combate às arboviroses só tem êxito quando o poder público municipal e a população realizam esse trabalho juntos. Os agentes de endemias estão realizando visitas nas casas diariamente”.

NOS BAIRROS - As investidas acontecem em todos os bairros; mas o coordenador sugere que a população esteja integrada à luta contra o mosquito da dengue: “Em 2023, Quissamã teve números positivos no combate ao Aedes aegypti; registrou índice zero de infestação do mosquito transmissor de acordo com o Índice Rápido de Infestação do Aedes Aegypti (LIRAa)”, assinala.

“No ano passado, os agentes de endemias de Quissamã realizaram mais de 65 mil inspeções em imóveis, 50 atividades de promoção e prevenção”, acrescenta Barcelos concluindo que os agentes passaram por atividades de educação permanente para manter um processo de qualificação constante.

A Visa enumera, entre as medidas preventivas, manter limpos e fechados os reservatórios de água; recolher brinquedos do quintal quando não estiverem em uso; manter pneus em local coberto ou dar o destino correto; colocar areia nos pratos de planta; manter o lixo fechado e colocar para coleta no dia e horário corretos; manter as calhas limpas e garrafas viradas para baixo e limpar piscinas sempre que se mostrar necessário.

A programação da Aedes Zero até sexta-feira (19) é a seguinte: terça (16), 9h, caminhada com distribuição de material educativo nos bairros de Carmo e Piteira; atividade na Unidade da Saúde da Família (USF) de Caxias. Quarta (17), 9h, caminhada no bairro do Matias e ação na USF do Centro à tarde. Quinta (18), 9h, caminhada no bairro do Sítio Quissamã. Sexta (19), 9h, caminhada no bairro de Caxias.