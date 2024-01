Organizado pela Secretaria de Esporte e Juventude, haverá Futmesa em Barra do Furado - Foto Secom/Divulgação

Organizado pela Secretaria de Esporte e Juventude, haverá Futmesa em Barra do Furado Foto Secom/Divulgação

Publicado 18/01/2024 16:44

Quissamã – Oficializada na Hungria, segundo a Federação Internacional da modalidade, e praticado em mais de 50 países, o futmesa virou “febre” no Brasil, sendo praticado principalmente nas praias. No verão de Quissamão, ao norte do Estado do Rio de Janeiro, faz parte da programação.

Trata-se de uma mistura de tênis de mesa, futebol e futevôlei, que está entre as grandes atrações esportivas definidas pelo governo municipal, no próximo sábado (20), por conta de torneio organizada pela Secretaria de Esporte e Juventude. Dezenas de competidores estarão na disputa, no Espaço Recreação, a partir das 14h, na praia de Barra do Furado.

A Secretaria de Comunicação (Secom) explica que as regras são simples: “Vale utilizar cabeça, coxa, ombros e pés, mas colocar as mãos na mesa é ponto para o adversário. As três primeiras duplas ganham medalhas e premiação em dinheiro, respectivamente, de R$ 600, R$ 500 e R$ 400”.

De acordo com a Secom, o futmesa – que pode ser disputado em dupla ou individual - tem conquistado cada vez mais adeptos no município: “As mesas fazem grande sucesso nos espaços de lazer; mas, as diferentes modalidades atraem todos os públicos, indo desde vôlei até luta casada.

A programação do “Verão 2024 - No calor do coração” tem lotado as praias do município. Entre as atrações, a Secom resume que a praia de João Francisco já recebeu Basquete Beach, Beach Tênis e Futmesa: “O calendário de torneios segue até fevereiro com luta casada, vôlei masculino e feminino, futevôlei e futebol dos artistas”, conclui.