Di Propósito é de Brasília e surgiu em nível nacional com a canção "Manda Áudio" - Foto Secom/Divulgação

Di Propósito é de Brasília e surgiu em nível nacional com a canção "Manda Áudio" Foto Secom/Divulgação

Publicado 24/01/2024 17:46

Quissamã - Grupo de sucesso nacional Di Propósito agita a praia de João Francisco com o melhor do pagode neste final de semana, por conta da programação do “Verão Viver Quissamã”; será domingo, a partir das 18h, no palco principal do balneário.

A organização é da Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, que já apresentou a moradores e veranistas da praia, dentro da programação, Xanddy Harmonia e Bonde do Forró. "Nossa gestão busca proporcionar o melhor para a população, e o verão não está sendo diferente”, destaca o vice-prefeito comentou o vice-prefeito, Marcelo Batista.

“Recebemos artistas de renome nacional, mas também pensamos nos artistas locais. A programação busca o lazer, entretenimento e a movimentação da economia local", conclui Batista. O Di Propósito é brasiliense; surgiu em nível nacional com a canção “Manda Áudio”, que tem certificação de Platina, com mais de 130 milhões de plays, somente no Spotify.

A Secretaria de Comunicação (Secom) da prefeitura lembra que o grupo repetiu o sucesso do projeto “Encontrin” com a segunda edição do trabalho, que contou com diversas participações, como o grupo Menos é Mais, Dilsinho, Vitor Fernandes, Tarcísio do Acordeon, Bin e Léo Santana.

“Atualmente sua formação conta com Kaique (voz), Laycon (voz), Gegê (percussão), Xandy (pandeiro), Pedrinho (tantan), Matheusinho (cavaco) e Acerola (surdo), o DP, como é carinhosamente conhecido pelos fãs”, pontua a Secom.