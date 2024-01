Fátima Pacheco destaca que governo municipal investe na Educação em todos os níveis - Foto Secom/Divulgação

Fátima Pacheco destaca que governo municipal investe na Educação em todos os níveis Foto Secom/Divulgação

Publicado 29/01/2024 19:25

Quissamã – A partir desta segunda-feira (29), até nove de fevereiro, estudante morador em Quissamã (RJ) interessado em participar do Programa de Bolsa Universitária 2024 pode se inscrever no Protocolo da prefeitura, de segunda a quinta-feira, de 8h30 as 11h30 e de 13h30 as 16h30 e as sextas-feiras de 8h30 as 11h30. Outra opção é o Portal do governo.

São disponibilizadas oportunidades de até 100% de financiamento para 20 vagas em cursos gerais e uma para medicina, informa a prefeita Fátima Pacheco destacando: "Estamos investindo na Educação em todos os níveis, desde a creche até a universidade; oportunidade importante para a qualificação profissional, sempre ressaltando a valorização da Educação de qualidade".

Ao destacar a importância do Programa de Bolsa Universitária, a secretária de Educação, Helena Lima, afirma que a iniciativa reflete o compromisso do governo em tornar a educação superior acessível a todos: “Apoiamos o quissamaense em toda a sua jornada de conhecimento, para que alcance seus objetivos".

O programa foi retomado em 2021; atualmente, contempla 320 universitários em um investimento de cerca de R$ 12 milhões, incluindo o Transporte Universitário. O coordenador do Programa de Bolsas da Secretaria Municipal de Educação, Germano Machado, explica que a concessão da bolsa é em sistema de ressarcimento e que, além do prazo, os candidatos devem estar atentos à documentação.

“A listagem de documentos consta publicada no Diário Oficial da Prefeitura, segunda edição de sexta (26/01); todos os documentos, sem exceção, devem ser apresentados, bem como os formulários devidamente preenchidos”, assinala Machado acentuando: “Após a entrega, faremos a análise da documentação e prevalecerá o critério socioeconômico e, em caso de empate, a bolsa será concedida ao candidato de maior idade”.

A documentação exigida é: Certidão de Nascimento e/ou Registro Geral (RG) dos membros do grupo familiar; foto colorida 3x4 (recente); comprovante de residência no município (mínimo seis anos); comprovante de matrícula em curso de ensino superior autorizado pelo MEC; comprovante, em nome do candidato, de frequência em estabelecimento de ensino no município (seis anos).

O candidato deve apresentar, ainda: Cópia do Histórico Escolar; cópia do último contracheque ou documento equivalente de todos os membros da família que possuam vínculo empregatício ou exerçam qualquer atividade remunerada; cópia da declaração do Imposto de Renda de todos os membros da família, se houver; folha resumo do cadÚnico, se aplicável; ficha de Inscrição; formulários socioeconômicos; termo de responsabilidade e declarações.