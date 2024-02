Boi malhadinho é uma tradição no carnaval de rua de Quissamã, que começa quinta-feira - Foto Secom/Divulgação

Publicado 06/02/2024 13:04

Quissamã – Não há data fixa para o início do carnaval, no Brasil; mas, em Quissamã (RJ), a festa começa na próxima quinta-feira (8), com desfiles dos Blocos e Bois Malhadinhos, e vai até o dia 13. No final da semana passada, o governo municipal repassou o total de R$ 177 mil às agremiações.

A subvenção foi repassada através da Secretaria de Governo, cabendo a cada boi e bloco R$ 15 mil e R$ 8 mil, respectivamente. Toda estrutura para os desfiles está sendo montada na Avenida Barão de Vila Franca, no Centro. "A Prefeitura está investindo na realização do Carnaval de Rua, uma tradição em nossa cidade”, afirma a prefeita Fátima Pacheco.

A prefeita comenta que o período movimenta a economia do município, “gerando empregos e atraindo turistas pela estrutura e perfil de ser uma festa para toda a família". Fátima Pacheco lembra que, desde 2020, a exceção de 2021 quando o carnaval não foi realizado em virtude da pandemia da Covid-19, a prefeitura vem ampliando o auxílio às entidades.

Por meio de chamamento público, publicado no Diário Oficial do Município, foram divulgadas as agremiações aptas a participar dos desfiles. Também, a Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer preparou uma programação de shows. Todos os eventos e relação de quem irá desfilar devem ser divulgados no final da tarde desta terça-feira (6).

TRADIÇÃO MANTIDA - A secretária Kitiely Freitas ressalta que, por ser a maior festa popular do Brasil, o governo municipal busca montar uma programação que garanta a diversão dos foliões: “Em Quissamã, temos a tradição dos blocos e bois, que será mantida este ano. Para ajustar toda a logística, o governo e as agremiações realizaram diversas reuniões”.

Kitiely Freitas aponta que, na última semana, ela e o vice-prefeito, Marcelo Batista, receberam os representantes dos blocos e bois no Centro Cultural Sobradinho. “No mesmo dia, secretário de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Vitor Arquejada, se reuniu com o comandante da 2° CIA da Polícia Militar, Capitão Aued Castilho, para planejar o esquema de segurança do carnaval”, pontua a secretária.

Paulo Arquejada enfatiza que a estratégia foi definida em conjunto: “O evento é uma das principais festas do município, reunindo um grande número de turistas, movimentando a cultura popular e o fomento à economia local; para isso, elaboramos um planejamento com muitas informações para garantir a segurança dos foliões".