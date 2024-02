A coordenadora Anne Cardoso afirma que haverá visitas técnicas às casas dos candidatos - Foto Secom/Divulgação

A coordenadora Anne Cardoso afirma que haverá visitas técnicas às casas dos candidatos Foto Secom/Divulgação

Publicado 05/02/2024 16:57 | Atualizado 05/02/2024 17:10

Quissamã - Jovens com idades entre 18 e 22 anos, 11 meses e 29 dias interessados em participar do Programa Juventude Ativa, desenvolvido pelo governo de Quissamã (RJ), têm até sexta-feira (9) para se inscrever. São oferecidas 117 novas vagas.

Para se inscrever, é necessário comparecer ao Centro de Referência da Juventude, localizado na Rua Barão de Vila Franca, 687, Centro, das 9h às 16h (até quinta-feira) e das 9h às 11h, sexta-feira. São documentos obrigatórios (originais e cópias) Carteira de Trabalho e Previdência Social, RG, CPF.

Também devem ser apresentados CadÚnico, Certidão de Nascimento ou Casamento, Título de Eleitor, Certificado de Reservista (para candidatos do sexo masculino), declaração escolar ou histórico escolar, comprovante de residência, uma foto 3x4, entre outras exigências apontadas no Diário Oficial do Município do último dia dois.

A prefeita Fátima Pacheco destaca que o Juventude Ativa não é apenas um programa de aprendizagem: “Na verdade, é um impulsionador de transformações na vida dos jovens, preparando-os para desafios futuros e contribuindo significativamente para sua inserção no mercado de trabalho”.

Fátima Pacheco pontua que os participantes selecionados terão a oportunidade de atuar nas repartições públicas municipais com carteira assinada, recebendo uma bolsa-auxílio equivalente a um salário mínimo por mês. “Desde sua criação em 2021, o programa tem proporcionado vivências, experiências de aprendizagem profissional, culturais e educacionais, tornando-se uma ferramenta essencial para a formação e inserção dos jovens no mercado de trabalho”.

De acordo com a coordenadora do Juventude Ativa, Anne Cardoso, a comissão do programa vai realizar visitas técnicas domiciliares às residências dos inscritos, para confirmação dos relatórios de avaliação social da condição socioeconômica. “É chance única para os jovens de Quissamã alavancarem suas carreiras profissionais e contribuírem para o desenvolvimento da cidade”.