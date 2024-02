Modelos Vinicius Carlos e Marcella Chagas contribuem para visibilidade da campanha - Foto Secom/Divulgação

Publicado 07/02/2024 21:00 | Atualizado 07/02/2024 21:16

Quissamã – Seis dias de folia com segurança total. É esta a proposta do governo de Quissamã (RJ) para o carnaval, que começa nesta quinta-feira (8) no município e vai até a próxima terça (13). A prevenção de infecções sexualmente transmissíveis é um dos apelos, através da campanha "Capriche na fantasia e não esqueça a camisinha!".

A secretária municipal de Saúde, Milena Viana, prega que é momento dos quissamaenses celebrarem a música, a diversidade, o respeito e a responsabilidade durante os seis dias de festa. “E como a proteção é peça obrigatória durante a folia, a prefeitura, através das secretarias de Comunicação Social e Saúde, lança uma campanha de prevenção às Infecções

Sexualmente Transmissíveis (IST)”.

Milena Viana explica que o objetivo é mobilizar os foliões sobre a importância do uso dos preservativos: “A campanha conta com conteúdo informativo nas redes sociais e reforça o preservativo como a mais importante ferramenta de combate ao HIV/Aids, trabalhando a mensagem de prevenção durante as comemorações”.

A distribuição de camisinhas acontece na Unidade de Saúde da Família (USF) do centro e nas praias: "Na festa, as pessoas devem ser conscientes para a prevenção. Temos orientações e distribuição de preservativos em todas as unidades de saúde do município. Uma campanha como essa reforça a importância da mobilização da informação", enfatiza a secretária.

Os modelos Marcella Chagas e Vinicius Carlos, influenciador, mais conhecido como "Vinicin" (que possui cerca de 10 mil seguidores no Instagram) foram convidados a participar da mobilização, visando aumentar a visibilidade entre o público jovem e ampliar o alcance da campanha; ambos colaboraram, posando para fotos e vídeos.

NAS REDES SOCIAIS - Segundo a Secretaria de Comunicação (Secom), todo material será compartilhado nas redes sociais da prefeitura, transmitindo mensagens importantes sobre a necessidade de prevenção durante o período do carnaval. O secretário, Leonardo Barros, detalha que é uma campanha realizada com pessoas da cidade para alertar que a prevenção deve ser adotada por todos.

“Uma linguagem para o entendimento de jovens e adultos”, assinala Leonardo Barros acrescentando: “Os informativos estarão distribuídos nas redes sociais, nos telões e em faixas espalhadas pelas áreas que irão receber a programação do Carnaval". Abrem a programação nesta quinta-feira, a partir de 21h, os blocos Galera do Calçadão e Meu bem Vou ali e Já volto.

Reforçando a campanha de prevenção, a coordenadora do Programa Municipal de IST/Aids e Hepatites Virais, Tatiana Felipe, aponta que “uma medida de urgência à infecção pelo HIV, hepatites virais e outras IST, é a Profilaxia Pós-Exposição de Risco (PEP), que consiste no uso de medicamentos para reduzir o risco de adquirir essas infecções; o primeiro atendimento é feito no Hospital Municipal Mariana Maria de Jesus em até 72h após a exposição”.