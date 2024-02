A folia em Quissamã tem sido marcada por muita energia, música e alegria desde a abertura - Foto Secom/Divulgação

Publicado 11/02/2024 01:51 | Atualizado 11/02/2024 01:51

Quissamã – A dupla Juliano e Mariano abre a programação oficial da folia deste domingo, às 14h, em Quissamã (RJ). Em seguida, comandam o espetáculo, Igor Saliência; Energia Universitária; Catukaí. Os desfile têm início às 19h, na seqüência, com os bois Canário, Maranhão e Imperador.

Os blocos começam a desfilar às 21h, na seguinte ordem: Galera dos Dragões; Os Brabos; e Vem de Boca. A programação completa está publicada no portal da prefeitura. “O Carnaval Quissamã 2024 é um evento que valoriza a cultura, lazer, e o turismo da nossa cidade”, comenta a prefeita Fátima Pacheco.

“A folia no nosso município é uma festa que reúne pessoas de todas as idades, que se divertem com segurança e alegria”, acentua a prefeita concluindo: “Estamos muito felizes com o sucesso até agora”; ela tem participado das atividades relacionadas ao carnaval, acompanhada do vice, Marcelo Batista.

A Secretaria de Comunicação (Secom) avalia que a folia tem sido marcada por muita energia, música e alegria: “O evento conta com a participação de bandas, blocos e os foliões que animam a Praça Brigadeiro José Caetano e a Avenida Barão de Vila Franca”.

Também fazem parte da organização, as secretarias de Esporte e Juventude; Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo; Saúde; Mobilidade Urbana; Assistência Social; Segurança Pública e Trânsito; além da Guarda Civil. “A festa continua neste domingo, com mais atrações para todos os gostos”, assinala a Secom.