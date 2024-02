A Fazenda Machadinha, em Quissamã, é uma das riquezas histórico-culturais do mapa turístico - Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 23/02/2024 20:25

Quissamã – A iniciativa do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf) de, através do "Caminhos do Açúcar", investir na propagação das belezas turísticas regionais dos municípios consorciados está na final do XII Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora.

O projeto turístico desenvolvido pelo Cidennf disputa a premiação com mais dois candidatos na categoria Governança Territorial. Quem o inscreveu foi o governo de Quissamã, do qual a gestora é Fátima Pacheco, presidente do Consórcio. As regras do prêmio limitam a participação às prefeituras, mas representa todos os 20 municípios do Consórcio. A premiação acontece dia 29 de março.

"Essa indicação representa o trabalho de união realizado pelas cidades do Consórcio”, analisa Fátima Pacheco acentuando: “O trabalho visa garantir desenvolvimento regional ao norte e noroeste através do Turismo, apresentando as potencialidades de cada município; ficamos muito gratos por mais esse avanço do Caminhos do Açúcar".

Criado pelo Cidennf, o "Caminhos do Açúcar" tem se destacado como vetor de desenvolvimento turístico regional. “Além de impulsionar a economia local, criando mais postos de trabalho diretos, o projeto desempenha papel fundamental na preservação e no resgate da identidade cultural e histórica do norte/noroeste fluminense”, destaca Fátima.

Outro fator pontuado pela presidente é que, por meio dos Festivais Caminhos do Açúcar, os recursos dos participantes estariam sendo consideravelmente ampliados, contribuindo para um ciclo econômico na região. "Todos os municípios participam dos efeitos do projeto, como mais uma alternativa de desenvolvimento econômico’, reforça o secretário executivo do Cidennf, Vinicius Viana.

Ao avaliar os efeitos, Viana resume: “Colhemos frutos com o Festival, apresentando as atividades econômicas das cidades, além dos fazedores de cultura, artesanato e outros setores. Gostaria também de ressaltar o diálogo que temos com diversas entidades e órgãos, como a Fecomércio, Sesc, Governo do Estado, Alerj e Governo Federal".