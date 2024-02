Fátima convidou a ministra Anielle Franco para conhecer a histórica Fazenda Machadinha - Foto Secom/Divulgação

Fátima convidou a ministra Anielle Franco para conhecer a histórica Fazenda Machadinha Foto Secom/Divulgação

Publicado 23/02/2024 15:36

Quissamã - "Políticas Públicas na Luta Contra o Racismo" é o tema do Festival da Diáspora 2024, que acontece na cidade do Rio de Janeiro, no Hotel Sheraton, com a presença da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, que fez a abertura, nesta sexta-feira (23) pela ministra. O objetivo é discutir alternativas de combate ao racismo e de promoção da igualdade racial nas Américas.

O encerramento será domingo (25), no Palácio da Cidade. A prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, participa; ela convidou a ministra para visitar a Fazenda Machadinha, onde, em 2023, foi realizado o 1º Seminário da Rede Global de Cidades Antirracistas, recebendo representantes de mais de 70 municípios do Estado do Rio.

De acordo com a prefeita, o município (que está localizado na região norte fluminense) possui a segunda maior média populacional de quilombolas do Estado do Rio; conforme dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 4,43% dos habitantes são quilombolas, de um total de 22.393 habitantes.

O evento reúne mais de 200 participantes de cidades dos Estados Unidos e do Rio. Fátima destaca que Quissamã faz parte do Pacto de Combate ao Racismo e da Rede Global de Cidades Antirracistas. "Investimos no fortalecimento da cultura antirracista, com políticas públicas em todas as áreas de atuação, como Assistência Social, Educação, Cultura, Saúde, Lazer, entre outras”, aponta.

A prefeita acrescenta que o governo municipal também desenvolve ações nas escolas que traduzem o respeito à tradição dos povos, como quilombolas e ciganos, mostrando essa importância desde a primeira infância: “Somos um município que promove a igualdade de pessoas de diversas origens culturais”, enfatiza.

TRADIÇÃO - Além de Fátima Pacheco, participam da apresentação de ações desenvolvidas por Quissamã sobre o tema, a secretária de Assistência Social, Tânia Magalhães, e Jovana de Azevedo, coordenadora de Políticas para a Igualdade Racial.

“Ficamos satisfeitos com o convite para participar de um espaço internacional para debates de ações antirracistas”, comenta Jovana acentuando: “É uma oportunidade de troca de experiência sobre esse tema tão importante para o mundo; Quissamã possui uma tradição de povos e realizamos ações para ressaltar a importância dessa preservação".

A coordenadora resume que na Escola Felizarda Maria da Conceição, em Machadinha, os estudantes têm à disposição oficinas de fortalecimento da cultura quilombola, tais como: Cultura e Resistência; Nossa Gente, Nossa História; CulinAfro; RecreAfro; e Banda de Lata. “A rede de proteção antirracista tem ganhado cada vez mais destaque em Quissamã”, conclui.