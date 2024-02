Na limpeza, está sendo utilizada uma máquina escavadeira hidráulica long reach - Foto Secom/Divulgação

Quissamã – Segundo canal artificial mais longo do mundo (perde apenas para o de Suez, no Egito), o Campos-Macaé, no Estado do Rio de Janeiro, está passando por limpeza (que é realizada periodicamente) no trecho que corta Quissamã. O trabalho é executado pela Agricultura, Meio Ambiente e Pesca.

Historicamente, o canal (construído por escravos no século XIX, durante cerca de 17 anos) já foi navegável; são 109 quilômetros de extensão, conectando o rio Paraíba do Sul, em Campos dos Goytacazes e Macaé, na região norte fluminense. Em Quissamã, o trecho entre Machadinha e o Centro da cidade é um dos principais pontos turísticos e o tratamento que recebe é retirada de vegetação invasora aquática da superfície.

As ações são acompanhadas pelo vice-prefeito, Marcelo Batista, e o secretário de Agricultura, Luiz Carlos Fonseca. “O município conta com um grande potencial e corpos hídricos que garantem o sustento a agricultores, pescadores, além do turismo responsável. Para manter essa qualidade são desenvolvidas ações contínuas de preservação”, destaca Marcelo Batista.

O vice explica que a limpeza é resultado de uma parceria do município com o governo estadual, por meio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas), com a aplicação do Programa Limpa Rio. “O programa tem por objetivo realizar a manutenção e limpeza dos leitos e margens de corpos hídricos no estado do Rio de Janeiro”.

Segundo Batista, o governo de Quissamã, através da Secretaria de Agricultura, mantém o serviço constantemente no trecho na área do município. “Na limpeza do canal, iniciada nessa segunda-feira (19), está sendo utilizada uma máquina escavadeira hidráulica long reach para remoção das plantas, garantindo a qualidade da água e sua fluidez”, pontua.

Luiz Carlos Fonseca destaca que o canal é preservado em Quissamã, por ser importante para a pesca, agricultura e turismo: “Estamos em constante vigilância dos níveis dos canais e lagoas do município, com o caráter preventivo para atuar em casos de abertura ou limpeza, e demais solicitações da população”, resume o secretário.