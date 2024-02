A comitiva conheceu e avaliou atrativos turísticos e impacto do projeto na região - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 26/02/2024 21:20 | Atualizado 26/02/2024 21:20

Quissamã – A avaliação do Projeto Caminhos do Açúcar, finalista na categoria Governamental do XII Prêmio Prefeito Empreendedor, começou a ser feita, nesta segunda-feira (16), por uma equipe técnica do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). A premiação está marcada para o dia 26 de março.

O projeto é desenvolvido pelo Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf), que tem sede em Quissamã, onde a equipe esteve. Embora a inscrição tivesse sido feita pela prefeitura local (por uma questão de regra do prêmio), representa todas as 20 cidades consorciadas.

Os técnicos iniciaram as pesquisas buscando, na sede do Cidennf, detalhes sobre o funcionamento do projeto. Na sequência, a comitiva visitou Italva e São Fidélis, para conhecer atrativos turísticos dos municípios e avaliar como está sendo implementado e o impacto do projeto na região.

Ao avaliar a importância das parcerias para projetos de grande envergadura, o secretário executivo do Cidennf, Vinicius Viana, destaca que o Caminhos do Açúcar representa uma política de integração e fortalecimento de grande vulto, que necessita de parcerias importantes, como a do Sebrae, para alcançar seus objetivos.

“Estar entre os finalistas já é, por si só, uma conquista significativa”, pontua Viana enfatizando que acredita firmemente no potencial do trabalho do Cidennf: “Estou confiante de que os resultados serão consequência direta do empenho e dedicação de todos os envolvidos".

POTENCIAL REGIONAL - Coordenador do Sebrae na região norte, Guilherme Reche detalha que, ao todo, foram 76 projetos inscritos no prêmio, dos quais 63 aprovados. “Dessas aprovações, 30 projetos foram selecionados como finalistas, distribuídos em 10 eixos distintos; esse resultado reflete a potência dos municípios do norte e noroeste fluminense”, avalia.

Reche reforça que o quadro mostra o potencial que existe na região, que dá o protagonismo interessante que é o prêmio: “O atingimento é resultado de dois ou mais municípios participantes ao mesmo tempo”, destaca e considera a visita técnica desta segunda-feira crucial para evidenciar os resultados seguindo a metodologia.

A Assessoria de Comunicação (Ascom) do Cidennf resume que o Caminhos do Açúcar se destaca como uma iniciativa de desenvolvimento turístico regional, idealizado pelo Cidennf. “Este projeto não apenas impulsiona a economia local, criando mais postos de trabalho diretos, mas também desempenha um papel fundamental na preservação e no resgate da identidade cultural e histórica do Norte e Noroeste Fluminense”.

De acordo ainda com a Ascom, “além disso, através dos Festivais Caminhos do Açúcar, os recursos dos participantes são consideravelmente ampliados”. Participaram da visita: consultor Flávio Poggian e a analista Adriana Cabral, ambos do Sebrae-Rio; Cristiano Berenger do Nascimento e Mariana Freitas de Abreu, do Cidennf; e Marcos Leoterio, representante do município de Quissamã.