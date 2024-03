Manter caixa de água vedada é uma das medidas para evitar proliferação do mosquito - Foto Secom/Divulgação

Manter caixa de água vedada é uma das medidas para evitar proliferação do mosquito Foto Secom/Divulgação

Publicado 01/03/2024 18:32 | Atualizado 01/03/2024 18:44

Quissamã – Aderindo a campanha do Ministério da Saúde e a recomendação da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, o governo de Quissamã está mobilizado para o Dia D conmtra o Aedes aegypti, que acontece neste sábado (2), em todo o país. A medida busca reforçar as ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito, transmissor da dengue, chikungunya e Zika vírus.

Boletim semanal divulgado pela Secretaria municipal de Saúde aponta 18 casos confirmados de dengue neste início de ano no município. Está definido que, na manhã deste sábado (de 8h às 12h), agentes comunitários de Saúde e os de Combate às Endemias estarão em diversas Unidades de Saúde da Família (USF) orientando sobre as medidas de prevenção da proliferação de criadouros do vetor.

As equipes também falarão da importância do tratamento adequado. Na opinião do coordenador da Vigilância em Saúde de Quissamã, Leonardo Barcelos, o Dia D reforça as ações de combate à dengue no município. “Desde o início do ano, foram implementadas diversas medidas em resposta ao aumento do número de casos relacionados à proliferação de mosquitos no Estado”, assinala.

Barcelos comenta que, devido ao aumento de casos no Estado, foram implementadas diversas ações de educação em saúde, incluindo divulgação em unidades de saúde, escolas e redes sociais, além de mais visitas domiciliares dos Agentes de Combate a Endemias e distribuição de panfletos em áreas urbanas e rurais. “O município está empenhado em manter os números sob controle”.

O coordenador aponta que uma das medidas foi a criação de um comitê dedicado ao enfrentamento de endemias, que, segundo pontua, se reúne regularmente para tomar medidas em prol da saúde da população. Barcelos ressalta a importância de seguir as determinações preventivas.

Entre as medidas, o coordenador aponta: manter caixas d’água, tonéis, galões, poços e barris vedados; calhas limpas; pneus sem água e em lugares cobertos; bandejas de ar condicionado e geladeira limpas e sem água; pratos de vasos de planta com areia até a borda; bromélias e outras plantas sem acúmulo de água; baldes virados com a boca para baixo; piscinas e fontes sempre tratadas; lixo sempre em sacos plásticos bem vedados.