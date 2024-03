Cerca de 100 alunas receberam kit nesta quarta-feira e participaram de bate-papo - Foto Secom/Divulgação

Cerca de 100 alunas receberam kit nesta quarta-feira e participaram de bate-papo Foto Secom/Divulgação

20/03/2024

Quissamã - Implantado pelo governo municipal em 2021, o Papo de Menina atende alunas pré-adolescentes, jovens e mulheres em idade menstrual matriculadas no Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) em Quissamã (RJ). Para o ano, estão previstos 800 atendimentos.

O município é pioneiro no Estado do Rio de Janeiro na implantação do programa municipal de combate à pobreza menstrual e evasão escolar; nesta quarta-feira (20), por meio da Secretaria de Educação, 100 alunas foram atendidas; são da Escola Municipal Tânia Regina de Paula e receberam os kits contendo dois pacotes de absorvente higiênico e sabonete íntimo.

As beneficiadas também participaram de um bate-papo com a coordenadora do Programa Saúde na Escola (PSE), Maria Aparecida Barcelos, sobre as mudanças no corpo a partir dos nove anos e os cuidados com a saúde desde jovem. “Papo de Menina vai além da distribuição de absorventes higiênicos”, afirma a coordenadora adjunta de Gestão Pedagógica da secretaria, Fabiany Koch.

“O programa possui um caráter pedagógico, fornecendo informações essenciais e promovendo debates sobre saúde da mulher, empoderamento feminino e violência; representa o compromisso da gestão municipal com o acesso à educação”, pontua Fabiany. A orientadora educacional da E.M. Tânia Regina, Rossana Vieira, concorda.

“É gratificante ver como o Papo de Menina está impactando positivamente a vida das meninas em nossa comunidade. Além de suprir uma necessidade básica, as palestras oferecidas são oportunidades valiosas para promover a autoestima, a saúde e o entendimento do próprio corpo”, O programa é desenvolvido por iniciativa da prefeita Fátima Pacheco.