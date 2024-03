A entrega de certificados aconteceu nessa quarta-feira, durante solenidade na sede do IFF - Foto Secom/Divulgação

Publicado 07/03/2024 17:32 | Atualizado 07/03/2024 17:55

Quissamã - Atendimento ao cliente, vendas, recepcionista de serviços de saúde, atendente de farmácia e empreendedorismo. Os itens fazem parte da qualificação profissional proporcionada pelo governo de Quissamã (RJ) a mulheres atendidas pela Secretaria de Assistência Social. Nessa quarta-feira (6) foram entregues certificados a 25 que concluíram o curso.

A solenidade aconteceu no Instituto Federal Fluminense (IFF), por conta da Semana de Cultura e Integração, dentro da programação do Mês da Mulher, com palestra da coordenadora de Políticas para as Mulheres, Nágila Oliveira; ela falou sobre violência contra a mulher e panorama da rede de acolhimento no município.

A secretária de Assistência Social, Tânia Magalhães, comenta que a iniciativa contribui para inserção das assistidas no mercado de trabalho. "Ofertar esses cursos significa um fortalecimento de toda uma classe, para que essas mulheres ampliem as possibilidades, busquem novos caminhos, novos horizontes, e principalmente busquem a inserção no mercado de trabalho e independência".

Na opinião de Nágila Oliveira, a oferta dos cursos também garante o empoderamento feminino: "O empoderamento é a partir dessa ampliação de possibilidades de inserção e reinserção no mercado de trabalho e busca de autonomia financeira, em especial nos casos em que as assistidas estavam inseridas no acompanhamento do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam)”.

O curso teve duração de um ano e a coordenadora observa que marcou também, para grande parte das mulheres, o retorno aos estudos e o primeiro contato com o uso de computadores. Nágila aponta que o Ceam é vinculado à secretaria de Assistência Social, com inúmeras atribuições de interesse das mulheres quissamaenses.

“O Ceam é um espaço destinado ao acolhimento, acompanhamento psicológico e social, capacitação profissional e orientação jurídica às mulheres em situação de violência”, detalha a coordenadora. O centro foi inaugurado em abril de 2019 e faz parte da rede de atendimento socioassistencial do município, voltado para o atendimento especial da mulher. Segundo Nágila, atualmente, atende 500 mulheres em situação de violência.