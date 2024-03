Na presença de vereadores, Aline Estaneck recebeu a escritura, entregue por Fátima Pacheco - Foto Secom/Divulgação

Na presença de vereadores, Aline Estaneck recebeu a escritura, entregue por Fátima Pacheco Foto Secom/Divulgação

Publicado 15/03/2024 16:42

Quissamã - A doação da área onde está localizado o Instituto Federal Fluminense (IFF) - Campus Avançado Quissamã (RJ), acaba de ser oficializada pela prefeita Fátima Pacheco. O ato aconteceu na última quarta-feira ((13), 14 anos depois de a instituição ter sido instalada no local.

Sob a presença dos vereadores Fábio Castro (presidente da Câmara), Ailson Barreto, Cássio Reis e Janderson Barreto, Fátima Pacheco entregou à diretora geral do Campus, Aline Estaneck, a escritura pública registrada em cartório, referente à doação de dois terrenos.

Trata-se de uma área de 14.537,91 metros quadrados, incluindo a Casa Rosa, onde funciona o Centro Cultural Moacir Pereira da Silva. De acordo com Aline Estaneck, atualmente, o IFF Quissamã conta com 35 professores e 600 alunos, tendo formado oito mil desde sua fundação.

A diretora ressalta que a instituição dependia do documento para captar mais recursos visando ampliar as construções: “Estamos muito felizes. A prefeita Fátima, em sua gestão, sempre foi uma grande parceira do IFF. Abriu-nos portas para a captação de emendas, mas algumas foram negadas por não termos a escritura pública. Temos muito orgulho dessa parceria”.

Aline Estaneck detalha que, “com as mais recentes ampliações, em parceria com a prefeitura no recebimento de emendas parlamentares, o IFF Quissamã construiu o auditório, restaurante estudantil, quadra, almoxarifado, vestiário, bicicletário e novos laboratórios, fez a reforma da Casa Rosa e adquiriu diversos equipamentos”.

Na opinião de Fátima Pacheco, a oficialização representa um compromisso contínuo da gestão com a formação e qualificação profissional dos jovens: “A educação emancipa e sempre iremos contribuir para o crescimento do IFF Quissamã, oferecendo melhores condições de ensino aos nossos jovens e contribuindo para o desenvolvimento de nossa cidade”, pontua a prefeita.