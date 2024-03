A nova ETE tem capacidade inicial para atender uma população de 4.300 habitantes - Foto Secom/Divulgação

A nova ETE tem capacidade inicial para atender uma população de 4.300 habitantes Foto Secom/Divulgação

Publicado 13/03/2024 18:31 | Atualizado 13/03/2024 18:54

Quissamã – “Um grande avanço para cidade, não apenas em termos de saneamento básico, mas, também, na promoção da qualidade de vida da população”. O comentário é da prefeita de Quissamã (RJ), Fátima Pacheco, ao avaliar a importância da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Praia/Penha, inaugurada por ela nesta quarta-feira (13).

A iniciativa do governo municipal justifica o título de primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, e terceiro município que mais investe em saneamento básico no estado. O vice-prefeito, Marcelo Batista, considera a ETE um marco na eficiência e modernidade do sistema de saneamento básico de Quissamã.

“A ETE Praia/Penha vai além de garantir o tratamento eficiente do esgoto, contribui para um ambiente mais saudável e sustentável para as futuras gerações”, ressalta Batista explicando que a nova estação substitui à antiga, em área dentro do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, atendendo às recomendações do Ministério Público.

O vice-prefeito acrescenta que, “além disso, os equipamentos ultrapassados deram lugar a uma tecnologia de ponta: o sistema MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor), que utiliza biofilmes de microrganismos aderidos a leitos móveis para o tratamento de esgoto”.

“Estamos comprometidos em oferecer serviços modernos e eficientes que atendam às necessidades de todos", acrescenta Fátima Pacheco. Ela destaca a participação feminina na construção da ETE, por meio das engenheiras Gilane Gurgel (Secretaria de Obras), Tamires Manhães (da empresa responsável pela operação do sistema da ETE) e Natália Cunha.

PRESERVAÇÃO - Também participaram da inauguração secretários; subsecretários; coordenadores; representantes da estrutura de governo; vereadores Fábio Castro, Cássio Reis, Janderson Barreto, Aílson Barreto e Rildo Barcelos; Operário Padrão, Thiago da Silva; e moradores da Praia de João Francisco e da Penha.

O secretário de Obras, Juninho Selem, avalia: “Com capacidade inicial para atender uma população de 4.300 habitantes e uma vazão média de 14,3l/s, a ETE Praia/Penha vai elevar a qualidade de vida dos moradores. Nosso objetivo é garantir a preservação do meio ambiente, a promoção da saúde pública e também cumprir a legislação”, assinala.

Selem explica que o processo de tratamento na nova ETE é dividido em etapas precisas e aponta: “São, Tratamento Preliminar, remoção de sólidos grosseiros, partículas de areia e gordura; Secundário, Reator Aeróbio MBBR para degradação biológica; e Secundário/Terciário, Floculação, decantação e filtragem para separação dos sólidos do líquido, digestão e desidratação do lodo para redução de volume e odor.