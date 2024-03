Fátima Pacheco recebeu o prêmio nesta quarta-feira, durante solenidade no Rio de Janeiro - Foto Divulgação

Publicado 27/03/2024 17:24

Quissamã - Projeto pioneiro em desenvolvimento do turismo no interior do Estado do Rio de Janeiro, o Rota Caminhos do Açúcar, inscrito pela Prefeitura de Quissamã, foi um dos finalistas na 12ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE).

Desenvolvido pelo Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf), presidido pela prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, o projeto visa promover o desenvolvimento regional por meio da rota turística. A premiação aconteceu nesta quarta-feira (27), no Teatro Adolph Bloch, Rio de Janeiro.

Além de Fátima Pacheco, estavam presentes o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo do município, Arnaldo Mattoso; prefeito de Macaé, Welbert Rezende; prefeita de São Francisco de Itabapoana, Francimara Barbosa Lemos; secretário executivo do Cidennf, Vinicius Viana, e outros da equipe do Consórcio.

Fátima Pacheco ressalta a atuação dos gestores públicos dos municípios: “Só tenho que destacar a atuação de todos os prefeitos e prefeitas e equipe do Cidennf por tornarem possível mais esta etapa. Mais uma conquista que reflete nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e a prosperidade de nossa região. Seguiremos juntos promovendo o desenvolvimento de nossos munícipes”.

A Secretaria de Comunicação (Secom) do governo de Quissamã destaca que o prêmio, que é realizado a cada dois anos, “reconhece e valoriza a difusão de iniciativas inovadoras, protagonizadas por governos municipais com vistas à melhoria do ambiente de negócios, ao fomento do empreendedorismo e ao desenvolvimento territorial local”.

Pelos critérios, práticas e experiências de gestão são relevadas, “com vistas à melhoria do ambiente de negócios, ao incentivo do empreendedorismo e ao desenvolvimento territorial em prefeituras municipais de todo o Brasil, além de Administrações Regionais do Distrito Federal (DF) e de Fernando de Noronha (PE), representadas por seus prefeitos e prefeitas”.