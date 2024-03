O veículo BMW foi levado para a 130ª DP, que investiga para identificar o dono - Foto Divulgação

Publicado 26/03/2024 15:15

Quissamã – Uma denúncia anônima levou equipes do 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Macaé (RJ) a recuperar, em Quissamã, um carro roubado no Rio de Janeiro e prender o condutor, que estaca com uma pistola calibre 380 e 14 munições intactas.

A operação aconteceu na manhã desta terça-feira (26), por volta das 6h30. Segundo os policiais, eles começaram a agir, logo que receberam informação de que um veículo BMW preto, placa KWR-8298, havia sido roubado na cidade do Rio e estaria trafegando pela BR-101.

A estratégia foi montada na rodovia e o veículo foi localizado na RJ-196, sentido Quissamã; as equipes realizaram o cerco e conseguiram fazer a abordagem nas proximidades do portal da cidade, sem dar chance de reação ao motorista.

Trata-se de Erick Santos Silva, de 20 anos, com quem os policiais encontraram, além da arma e munições, R$ 155 em espécie, dois celulares, duas pulseiras, um anel e uma corrente dourados. Preso em flagrante, Erick foi levado para a 130ª Delegacia de Polícia (130ª DP) e autuado por roubo e porte ilegal de arma de fogo.

O carro, com placa clonada, foi apreendido e a delegacia dá andamento nas investigações, para chegar ao proprietário. A Polícia Militar orienta para a importância de a população informar sobre delitos e violência anonimamente, no combate à criminalidade. Estão disponibilizados os números Emergência: 190 (emergência) e 2299716-1810 (WhatsApp).