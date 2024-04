Evento aconteceu no auditório do Instituto Federal Fluminense, Campus de Macaé - Foto Secom/Divulgação

Publicado 01/04/2024 16:26 | Atualizado 01/04/2024 16:39

Quissamã – “O município está em convergência aos avanços e investimentos destinados à segurança pública nas cidades”. A distinção é relacionada a Quissamã (RJ), feita pelo secretário municipal de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Vitor Arquejada, após participar da 2ª Semana de Segurança Pública, realizada.

O evento aconteceu de 25 a 27 de março, no auditório do Instituto Federal Fluminense (IFF), Campus de Macaé. Além de Aequejada, fizeram parte da comitiva de Quissamã o Corregedor GM Pimentel; diretor da Demutran, GM Sodré; e inspetor administrativo Augusto.

Aberta ao público, a iniciativa envolveu, também, representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Na oportunidade, foi assinado protocolo de intenções para implementação do Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública; houve ainda assinatura do protocolo de adesão ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública - Central de Atendimento e Despacho (Sinesp CAD).

Arquejada avalia a importância da adesão de Quissamã aos dois mecanismos: “O Sinesp CAD é uma solução de suporte a serviços públicos emergenciais, permitindo a integração do atendimento de forças de Segurança Pública e outros órgãos como Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Guardas Municipais, entre outros”.