Vereadora expôs que a Prefeitura de Quissamã destinou um montante significativo, R$ 960 mil, para o monitoramento por câmeras - Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Publicado 16/04/2024 16:10

Quissamã - Nesta terça-feira (16), a vereadora Alexandra Moreira utilizou o plenário da Câmara de Quissamã para lançar duras críticas à administração pública municipal, especialmente no que diz respeito ao monitoramento por câmeras na cidade. Alexandra enfatizou a importância de uma cidade adequadamente monitorada para prevenir incidentes, tornando-se voz ativa contra o que ela considera uma má gestão dos recursos públicos.



Com base em estudos avaliativos, a vereadora expôs que a Prefeitura de Quissamã destinou um montante significativo, R$ 960 mil, para o monitoramento por câmeras, porém, apenas uma fração desse valor, R$ 384 mil, foi efetivamente utilizado para esse propósito. Essa discrepância alarmante entre os gastos e a real implementação do sistema de monitoramento levantou questionamentos sobre a eficácia e a transparência da gestão municipal.



Ao cobrar explicações dos órgãos de controle externo, como o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ), e o Ministério Público do Estado (MP-RJ), Alexandra destacou a necessidade urgente de investigação sobre o destino dos recursos públicos e a efetividade das medidas de segurança implementadas pela Prefeitura.



Por sua vez, ela disse que o atual secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Vitor Arquejada da Fonseca, tentou justificar a situação alegando que as compras de materiais foram obsoletas. No entanto, essa justificativa não foi suficiente para dissipar as preocupações levantadas pela vereadora e pela população.



Essa intervenção da vereadora Alexandra Moreira não apenas destaca a necessidade urgente de transparência e eficiência na gestão dos recursos públicos, mas também evidencia as falhas sistemáticas na implementação de medidas de segurança crucial para a comunidade de Quissamã.

Sobre a demanda apresentada na matéria, a equipe de reportagem do jornal O Dia - Projeto Cidades, tentou contato com a Secretaria Municipal de Comunicação Social da Prefeitura de Quissamã, mas até a publicação desta matéria, nenhuma resposta foi enviada. O material segue em atualização.