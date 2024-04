Os próximos jogos do time de Quissamã são contra Saquarema Vôlei Clube e Vôlei da Serra - Foto Secom/Divulgação

Publicado 15/04/2024 19:57

Quissamã – O voleibol está registrando marcas importantes no setor esportivo de Quissamã, com time de vôlei com 100% de aproveitamento, até agora, no campeonato da Liga D do Estado do Rio de Janeiro (Liverj). No último domingo (14), a equipe masculina disputou a rodada tripla e venceu todos os jogos.

Os adversários foram Voleibol Búzios, Barrados e Jenkins, tendo vencido todos por 2 sets a 1, somando cinco vitórias em cinco jogos, todos no ginásio do Colégio Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Além das vitórias, Quissamã também teve os Igo Barcelos, Roberto Júnior e Gildevan Souza eleitos os melhores das partidas. O campeonato é transmitido através do canal da Liverj no YouTube. A treinadora, Rose Maurício, aponta que o retorno do time de à quadra será no dia 19 de maio, contra o Saquarema Vôlei Clube e Vôlei da Serra.

Os resultados positivos e a expectativa para a sequência do campeonato são avaliados por Rose: "Os treinamentos para essa rodada foram técnicos e táticos, assim como preparo físico de resistência, afinal três jogos em um mesmo dia é extremamente desgastante”.

A treinadora acentua que, por ser tripla, foi uma rodada bem difícil: “Tivemos momentos difíceis; mas a equipe conseguiu recuperar e conquistar as três vitórias. Estamos treinando muito para que possamos chegar às finais", conclui otimista, acreditando na possibilidade de o time conquistar o título.