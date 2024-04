Denúncia apresentada pelo vereador levanta questões sobre a gestão da Saúde e a qualidade de vida dos profissionais - Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Publicado 17/04/2024 12:13 | Atualizado 17/04/2024 12:35

Quissamã - O vereador Marcinho Pessanha (MDB), de Quissamã, utilizou o plenário da Câmara Municipal para expor uma situação alarmante envolvendo profissionais e funcionários de Saúde que atuam na Organização Social de Saúde (OSS). Segundo ele, há um profundo descontentamento com a atual gestão pública municipal, além de condições de trabalho precárias.

Durante seu pronunciamento, o vereador destacou relatos de profissionais que enfrentam dificuldades extremas, incluindo a falta de pagamento de salários em dia e a ausência de férias há três anos consecutivos. Além disso, denunciou casos de demissões frequentes, muitas vezes motivadas por perseguição, sem que os funcionários recebam seus direitos trabalhistas.

"Um funcionário do Hospital Municipal de Quissamã - Mariana Maria de Jesus compartilhou comigo sua revolta e indignação, questionando o que motiva os cidadãos a participarem ativamente do processo eleitoral", relatou o vereador. "A resposta foi clara: a esperança por uma cidade desenvolvida, com empregos dignos e sem perseguições", disse.

Essa denúncia levanta sérias questões sobre a gestão da saúde e a qualidade de vida dos profissionais que dedicam suas vidas ao cuidado da população. A falta de condições adequadas de trabalho não apenas compromete a eficácia dos serviços prestados, mas também coloca em risco a saúde e o bem-estar dos próprios trabalhadores.

Sobre as falas do vereador, a equipe de reportagem do jornal O Dia - Projeto Cidades, tentou contato com a Secretaria Municipal de Comunicação Social da Prefeitura de Quissamã. Até a publicação desta matéria, nenhuma resposta foi enviada. O material segue em atualização.