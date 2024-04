Guarda Municipal de Quissamã inserida no Programa Habite Seguro do Ministério da Justiça e Segurança Pública - Foto: Divulgação

Guarda Municipal de Quissamã inserida no Programa Habite Seguro do Ministério da Justiça e Segurança PúblicaFoto: Divulgação

Publicado 19/04/2024 16:26

Quissamã - As iniciativas em curso para a valorização da Guarda Civil Municipal em Quissamã conquistaram mais um avanço significativo. Graças ao convênio estabelecido com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, os agentes municipais de segurança agora têm acesso facilitado ao Habite Seguro, um programa que oferece condições diferenciadas de crédito imobiliário para a aquisição da casa própria.

Dentre os 92 municípios do Estado do Rio, apenas 24 têm a prerrogativa de participar do Habite Seguro, incluindo Quissamã e Macaé nas Regiões Norte e Noroeste, respectivamente.

Por meio do Habite Seguro, os profissionais da área de Segurança Pública em todo o Brasil têm acesso a condições especiais de crédito imobiliário, além de subsídios e apoio do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) para concretizarem o sonho da casa própria.

Para ingressar no Habite Seguro, os integrantes da Guarda Civil Municipal devem atender às disposições estabelecidas na Lei nº 13.022, de 08 de agosto de 2014, requisito já alcançado pela corporação de Quissamã, conforme documento oficial emitido em resposta à solicitação do município para a inscrição no programa.

O secretário de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Vitor Arquejada, destaca que o Habite Seguro abrange a aquisição de imóveis no valor de até R$ 300 mil, proporcionando oportunidades acessíveis aos guardas civis municipais interessados.

“Os interessados devem procurar a secretaria para preencher um formulário, que será encaminhado à Caixa Econômica Federal, instituição financeira responsável pela administração do programa”, explicou Arquejada.

Além dos guardas municipais, o Habite Seguro também contempla integrantes ativos, inativos, reformados, da reserva remunerada e aposentados das instituições de segurança pública, desde que possuam renda mensal de até R$ 7 mil e não possuam imóvel próprio.