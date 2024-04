Atletas de Quissamã no Estadual de Kickboxing - Foto: Divulgação

Atletas de Quissamã no Estadual de KickboxingFoto: Divulgação

Publicado 24/04/2024 11:49 | Atualizado 24/04/2024 11:51

Quissamã - Atletas de kickboxing de Quissamã se destacaram no Campeonato Estadual em São Gonçalo, com a conquista dos cobiçados primeiro, segundo e terceiro lugar. João Pedro dos Santos, João Felipe Santos, Wagner Azevedo “Frajola” e João Lucas Rocha - primeiro aluno kids a representar a cidade na modalidade -, foram campeões em suas categorias, enquanto Maria Elis Marins e Carlos Alberto Rangel foram vice-campeões e Giulia Resende ficou com a terceira colocação.

João Pedro levou também a terceira colocação em outra categoria e Maria mais um vice e um terceiro lugar. João Pedro e Carlos Alberto são beneficiários do Bolsa Atleta, ofertado pela Prefeitura de Quissamã, através da Secretaria de Esporte e Juventude.



Com o desempenho, os atletas se classificaram para o Campeonato Brasileiro da modalidade, que vai acontecer em junho no Espírito Santo. O evento aconteceu no Clube Mauá entre os dias 20 e 23 de abril e contou com apoio da Federação de Kickboxing do Estado do Rio de Janeiro (FKBERJ) e participação de quase 1.500 lutadores.



O Estadual também foi momento de estreia de atletas sub-17 da modalidade. Eliseu Rosário, Gabriel Rosário e Igor Castello também representaram Quissamã. A delegação quissamaense foi acompanhada pelo mestre Geyson Ribeiro, que destacou o grande desempenho da equipe e aprendizado da experiência.

Em 1º lugar, o atleta de Quissamã João Felipe Santos Foto: Divulgação

"O desempenho da equipe foi muito bom, apesar dos atletas lesionados. O Wagner teve uma luxação, mas avançou, lutou e foi campeão, João Pedro também se lesionou, não conseguiu lutar a segunda modalidade, mas foi campeão em outra. Os meninos que estrearam também lutaram muito bem, mas os árbitros decidiram que não avançam na chave. Agora é hora de treinar ainda mais, continuar trabalhando, e se preparar para os próximos desafios", comenta.



A secretária de Esporte e Juventude de Quissamã, Isis das Chagas,parabenizou os atletas pelo desempenho no campeonato. "A secretaria de Esporte e Juventude parabeniza os atletas pelos excelentes resultados na competição e agradece por representarem brilhantemente o município de Quissamã", disse.



