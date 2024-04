Objetivo do programa é aumentar o efetivo de policiais na 130ªDP, com a presença de mais dois policiais em RAS (Regime Adicional de Serviço), em escala diária de 12 horas - Foto: Divulgação

Objetivo do programa é aumentar o efetivo de policiais na 130ªDP, com a presença de mais dois policiais em RAS (Regime Adicional de Serviço), em escala diária de 12 horasFoto: Divulgação

Publicado 22/04/2024 11:16

Quissamã - A segurança pública em Quissamã recebe um impulso significativo com a renovação do Programa “Quissamã Mais Segura”, anunciada pelo secretário de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Vitor Arquejada, e pelo delegado da 130ª Delegacia de Polícia (130ªDP), Raul Morgado.



Resultado de um convênio entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e o município, o programa visa aumentar o efetivo policial na 130ªDP, com a adição de mais dois policiais em Regime Adicional de Serviço (RAS), em uma escala de 12 horas diárias.



Essa medida, que remunera os policiais por seu trabalho extra em dias de folga, tem como objetivo reforçar o policiamento nas ruas e intensificar o combate à criminalidade.



Paulo Vitor Arquejada destacou a importância de Quissamã ser pioneira na Região Norte Fluminense ao adotar esse modelo de convênio, que serve de exemplo para outras cidades. Ele ressaltou que o programa tem obtido bons resultados no atendimento às demandas de segurança pública da população, além de focar em ações preventivas.

Objetivo do programa é aumentar o efetivo de policiais na 130ªDP, com a presença de mais dois policiais em RAS (Regime Adicional de Serviço), em escala diária de 12 horas Foto: Divulgação

O delegado Raul Morgado enfatizou os impactos positivos do aumento do efetivo, que incluem uma presença policial mais forte nas ruas, uma maior quantidade de investigações concluídas e uma resposta mais eficaz aos pedidos de prisão.



Além disso, ele ressaltou a importância de uma medida específica do convênio: a alocação de um policial dedicado a investigar casos de violência doméstica, especialmente os que envolvem crianças e idosos. Essa iniciativa visa garantir uma resposta rápida e eficaz a esses casos sensíveis, melhorando a qualidade dos serviços de segurança oferecidos à comunidade. O delegado Raul Morgado enfatizou os impactos positivos do aumento do efetivo, que incluem uma presença policial mais forte nas ruas, uma maior quantidade de investigações concluídas e uma resposta mais eficaz aos pedidos de prisão.Além disso, ele ressaltou a importância de uma medida específica do convênio: a alocação de um policial dedicado a investigar casos de violência doméstica, especialmente os que envolvem crianças e idosos. Essa iniciativa visa garantir uma resposta rápida e eficaz a esses casos sensíveis, melhorando a qualidade dos serviços de segurança oferecidos à comunidade.