Policiais encaminharam o material para a 130ª Delegacia de PolíciaFoto: Divulgação

Publicado 22/04/2024 11:35

Quissamã - Em mais uma operação de combate ao tráfico de drogas, a Polícia Militar, por meio da 32ª Batalhão, realizou uma apreensão de entorpecentes na Rua Ivan Peixoto Dias, no Sítio Quissamã, em Quissamã.

Durante o cumprimento do Plano de Policiamento Ostensivo, os policiais observaram dois indivíduos que, ao avistarem a viatura, tentaram fugir para um terreno baldio. Apesar da tentativa de escapar, os suspeitos não foram localizados. No entanto, durante uma busca minuciosa no terreno, em conjunto com a equipe do setor Lima, uma sacola contendo substâncias ilícitas foi encontrada.

O material apreendido inclui 20 papelotes de cocaína, 5 pedras de crack e 5 buchas de maconha. Após a descoberta, os policiais encaminharam o material para a 130ª Delegacia de Polícia para as medidas necessárias.